Avustralya'nın en yaşlı insanı 111'inci yaşına Roma'da girdi

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir huzurevinde yaşayan Avustralyalı Dexter Kruger, 111'inci yaşını kutlayarak ülkesindeki en yaşlı kişi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir huzurevinde yaşayan Avustralyalı Dexter Kruger, 111'inci yaşını huzurevindeki görevlilerin sürpriz doğum günü pastasıyla kutladı. Basına konuşan Kruger, uzun yaşamının sırrının ne olduğu sorusuna, "Aslında sırrı yok. Her zaman acıktığınızda yiyin, ihtiyacınız olduğunda içip istediğiniz zaman uyuyun. ve nefes almayı bırakmayın" dedi. Kruger, ülkesindeki en yaşlı Avustralyalı oldu.

DÜNYANIN EN YAŞLI KİŞİ 118 YAŞINDA

Öte yandan, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon Kane Tanaka, 2 Ocak'ta 118'inci yaşını kutlamıştı. Japonya'nın Fukuoka şehrinde yaşayan ve dünyanın en yaşlı insanı olma unvanını elinde bulunduran Kane Tanaka, 2 Ocak 1903 doğumluydu.