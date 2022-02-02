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Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde yağışlar sele yol açtı - Son Dakika

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde yağışlar sele yol açtı

02.02.2022 13:47
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde yağışlar sele yol açtı

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, sel nedeniyle kent merkezlerinden uzakta bulunan yerleşim bölgelerine ulaşım sağlanamazken tedarik zinciri de sekteye uğradı.

Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Steven Marshall, eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin Pukatja kentinde şiddetli yağışların etkili olduğunu açıkladı.

Marshall, merkezden oldukça uzaktaki Pukatja'ya ulaşımın sağlandığı Stuart otoyolunun sular altında kaldığını ifade etti.

Bu arada, Avustralya Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamaya göre, Pukatja'ya normalde bir yılda düşen yağmurun yarısı, 24 saatte yağdı.

Diğer yandan, Güney Avustralya'nın orta kesimlerindeki Coober Pedy bölgesi son günlerde şiddetli yağışlara teslim oldu.

Avustralya ordusu, sel nedeniyle halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Coober Pedy'ye uçakla gıda ve temel ihtiyaç maddeleri taşıdı.

Güney Avustralya'nın güneyindeki Port Augusta kentinde de şiddetli yağışlar sele neden oldu.

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Avustralya, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde yağışlar sele yol açtı - Son Dakika


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