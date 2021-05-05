Avustralya'nın Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağı mahkemeye taşındı - Son Dakika

Avustralya'nın Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağı mahkemeye taşındı

05.05.2021 15:07
Avustralya'nın Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağı mahkemeye taşındı, System.String[]

Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağından etkilenen bir Avustralyalı, ülkesine dönemediği gerekçesiyle dava açtı.

Avustralya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağından etkilenen bir Avustralyalı, ülkesine dönemediği gerekçesiyle dava açtı.

Hindistan'dan Avustralya'ya dönmek isteyen 9 bin kişiden biri olan 73 yaşındaki Gary Newman, söz konusu yasağın tekrar gözden geçirilmesi için Sidney Federal Mahkemesine başvurdu.

Newman'ın avukatlarının, Avustralya hükümetinin, Hindistan'dan dönen kişileri engelleyecek anayasal yetkiye sahip olmadığı iddiasında bulunduğu kaydedildi.

Yargıç Stephen Burley, hızlandırılmış duruşma tarihinin 48 saat içinde ilan edileceğini açıkladı.

Öte yandan Avustralya Tabipler Birliği, Sağlık Bakanı Greg Hunt ve Başbakan Scott Morrison'ın kararını kınayarak emri geri çekmeye çağırdı.

Ülkede bazı eleştirmenler hükümeti ırkçılıkla suçlayarak ABD ve Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vaka sayıları artarken benzer bir karar alınmadığına dikkati çekti.

Yasağı eleştirenler arasında eski Başbakan Malcolm Turnbull, insan hakları avukatı Geoffrey Robertson'un yanı sıra birkaç Avustralyalı milletvekili ve Hint toplum liderleri yer alıyor.

Başbakan Morrison, yasağın "Avustralya'nın büyük bir dostu" olarak nitelediği Hindistan ile ilişkilere zarar verebileceğinden endişe duymadığını belirtmişti.???????

Morrison, Hindistan'daki vaka sayılarındaki tırmanışın ardından bu ülkeden yapılacak hava yolu seyahatlerinin 15 Mayıs'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.

İnsan Hakları Komisyonundan tepki

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, hükümetin, bu önlemlerin ayrımcı olmadığını göstermesi gerektiğini belirterek hükümetten bunun halk sağlığına yönelik tehditle başa çıkmanın tek uygun yolu olduğunu kanıtlamasını talep etmişti.

İnsan Hakları, Avustralya, Başbakan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağı mahkemeye taşındı - Son Dakika


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