Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın - Son Dakika
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Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın

29.07.2022 12:09

Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Afganistan kökenli Fatima Payman, parlamentoda yaptığı ilk konuşmasında "Başörtünüzü gururla takın" ifadelerini kullandı. İslam karşıtlarına karşı tepki gösteren Payman, "Ne giymem gerektiği hakkında tavsiye veren ya da dış görünümüme bakarak yetkinliğimi sorgulayanlar bilsin ki başörtüsü takmam benim seçimim" serzenişinde bulundu.

Avustralya'da ilk başörtülü milletvekili Afganistan doğumlu Fatima Payman, geçtiğimiz çarşamba günü Avustralya Parlamentosu'nda ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

"BU TAMAMEN BENİM SEÇİMİM"

Haziran ayında Batı Avustralya Milletvekili olarak seçilen Payman, ilk konuşmasında başörtüsüne yönelik açıklamalar yaparak, "Ne giymem gerektiği hakkında tavsiye veren ya da dış görünümüme bakarak yetkinliğimi sorgulayanlar bilsin ki başörtüsü takmam benim seçimim" dedi.

Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Payman: 'Başörtüsünü gururla takın'

"BAŞÖRTÜSÜNÜ GURURLA TAKIN"

Açıklamasının devamında "Başörtüsü takmak isteyen kızların bunu gururla ve böyle giyinme hakkı olduğunu bilerek yapmasını istiyorum" diyen Payman şöyle devam etti: "Ben sokakta şort ve terlik giyen kimseyi yargılamayacağım. İnsanların da beni başörtüsü taktığım için yargılamasını beklemiyorum."

Payman Senato'daki ilk resmi konuşmasını eylül ayında yapacak.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın - Son Dakika

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