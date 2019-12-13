Avustralya'nın ilk kadın istihbarat şefi atandı - Son Dakika
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Avustralya'nın ilk kadın istihbarat şefi atandı

7 saat önce

Avustralya'da Siber Güvenlik ve İstihbarat Servisinin başına getirilen Rachel Noble, ülkenin ilk kadın istihbarat şefi oldu.

Avustralya'nın ilk kadın istihbarat şefi atandı, System.String[]

Avustralya'da Siber Güvenlik ve İstihbarat Servisinin başına getirilen Rachel Noble, ülkenin ilk kadın istihbarat şefi oldu.


Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Siber Güvenlik ve İstihbarat Servisi (ASD) için ilk kez bir kadını atadı. Yabancı ülkeler ile elektronik haberleşmeyi kuran ve siber güvenliği sağlayan ASD'nin ilk kadın İstihbarat Şefi Rachel Noble oldu. Başbakan Morrison ve Savunma Bakanı Linda Reynolds, "Bu liderlik rolüne atanması, ulusal güvenlik sektöründeki kadınlar için atılmış önemli bir adımdır ve onu tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Noble, Şubat 2020'de görevine başlayacak ve Avustralya'nın siber saldırılar konusunda giderek endişe duyduğu bir zamanda ASD'ye liderlik edecek.


Öte yandan ASD, Mart ayında parlamento ve 3 büyük siyasi partiye yapılan siber saldırıdan Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının sorumlu olduğu sonucuna varmıştı. Çin ise söz konusu siber saldırı iddialarını reddetmişti. - SİDNEY

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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