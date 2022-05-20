Avustralya'nın İlk "Olası" Maymun Çiçeği Vakası Yeni Güney Galler'de Tespit Edildi - Son Dakika
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Avustralya'nın İlk "Olası" Maymun Çiçeği Vakası Yeni Güney Galler'de Tespit Edildi

20.05.2022 10:43
Avustralya'nın İlk "Olası" Maymun Çiçeği Vakası Yeni Güney Galler'de Tespit Edildi

SİDNEY, 20 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti Cuma günü öğleden sonra, Avrupa'dan yayılan maymun çiçeği virüsünün Avustralya'daki ilk "olası" vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu vakanın, Avrupa'dan yeni dönüş yapmış 40'lı yaşlarda bir NSW'li erkek olduğu belirtildi. Genellikle Afrika kıtasında görülen hastalık, 2022 yılının Mayıs ayında başta İngiltere olmak üzere endemik olmayan ülkelerde de dünya genelinde yayılmaya başladı.

NSW Sağlık Başkanı Kerry Chant, hastalığın insanlar arasında yayılmasının kolay olmadığını söyledi.

Chant, "İnsanlar, virüsle enfekte olmuş kişilerle yakın temasta bulunursa maymun çiçeği hastalığını kapabilir" diye konuştu.

Chant, "Enfeksiyon genellikle hafif bir hastalık olarak seyrediyor ve çoğu kişi birkaç haftada iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

Eyalette görülebilecek başka vakalar konusunda farkındalık oluşturmak için eyalet genelindeki doktorlar ve sağlık merkezlerine uyarı gönderildi.

Avustralya'nın Victoria eyaleti yetkilileri de seyahatten dönen yolcularda görülebilecek hastalık konusunda vatandaşları uyardı.

Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) Kirby Enstitüsü Biyogüvenlik Programı Başkanı Raina MacIntyre, söz konusu virüsün çiçek hastalığına neden olan virüsle yakından ilişkili olduğunu söyledi.

MacIntyre, "Bu, solunum yollarını tutan bir virüs, ancak çoğu zaman insanlar arasında kolaylıkla yayılmaz. Genellikle sadece yakın temas yoluyla yayılır. Önceki çalışmalarda temaslılarda enfeksiyon oranlarının yaklaşık yüzde 3 olduğu tespit edilmiş" diye konuştu.

Mevcut çiçek hastalığı aşılarının, maymun çiçeğine karşı da etkili olacağını kaydeden MacIntyre, salgının daha fazla yayılması halinde ülkenin aşı stoku yapması tavsiyesinde bulundu.

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Avustralya'da maymun çiçeği virüsünün ilk vakası görüldü Avustralya'da maymun çiçeği virüsünün ilk vakası görüldü Avustralya'daki Ulusal Arboretum'dan Sonbahar Manzarası Avustralya'daki Ulusal Arboretum'dan Sonbahar Manzarası
Kaynak: Xinhua

Avustralya, Galler, Afrika, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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