Avustralya'nın İngiltere'den istediği 500 bin doz Pfizer Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aşılama faaliyetlerine hız veren Avustralya'nın, İngiltere ile yaptığı aşı takas anlaşmasının ilk partisi olan yarım milyon doz Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının ülkeye ulaştığı açıklandı.

Avustralya'nın aşı uygulamasından sorumlu Kovid-19 Görev Gücü Komutanı Korgeneral John Frewen, Kanal 9 televizyonuna yaptığı açıklamada, Avustralya ile İngiltere arasında varılan 4 milyon dozluk Pfizer-BioNTech aşısı takas anlaşması uyarınca ilk sevkiyatın Sidney'e ulaştığını söyledi.

Gelen ilk partinin 500 bin dozdan oluştuğunu belirten ve aşıların bölgelere hızla dağıtılacağını aktaran Korgeneral Frewen, "Artık tedarikimiz var. Artık dağıtım ağlarımız var. Gerçekten her şey şimdi aşı olmak isteyenlere düşüyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın ile İngiltere geçtiğimiz hafta yaptığı aşı takası anlamasına göre, 4 milyon dozluk Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısından geriye kalan 3,5 milyon doz aşının yakın zamanda Avustralya'ya ulaşması bekleniyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Delta varyantıyla mücadele eden Yeni Güney Galler, Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi'ndeki tam kapanma uygulamasının sona erebilmesi için aşılama çalışmalarına hız vermişti.

Başbakan Morrison, halihazırda Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkedeki aşıya uygun olan nüfusun tam aşılamasının yüzde 70 ila 80 oranına ulaştığında yürürlükteki yasakların kaldırılacağını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından hız verilen aşı çalışmalarında şu ana kadar ülkede ilk doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı 68.2, ikinci dozu da olanların oranı 38.2.

Öte yandan tam aşılama oranlarının istenilen rakamlara ulaşması durumunda, 2020 Mart sonunda Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar haricindekilere kapatılan ülke sınırlarının, yeniden açılması bekleniyor.

Kovid-19'ün ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan toplam 63 bin 142 Avustralyalıdan 1044'ü hayatını kaybederken, 202'si yoğun bakımda olmak üzere 1186 kişi hastanede tedavi görüyor.