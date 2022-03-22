Avustralya'nın insansız savaş uçağına "Hayalet Yarasa" ismi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya'nın insansız savaş uçağına "Hayalet Yarasa" ismi verildi

22.03.2022 09:02
Avustralya'nın insansız savaş uçağına "Hayalet Yarasa" ismi verildi

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya ve Boeing ortak yapımı ilk insansız savaş uçağına "MQ-28A Ghost Bat" (MQ-28A Hayalet Yarasa) isminin verildiğini bildirdi.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya ve Boeing ortak yapımı ilk insansız savaş uçağına "MQ-28A Ghost Bat" (MQ-28A Hayalet Yarasa) isminin verildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklama yapan Bakan Dutton, "Boeing ile ortaklığımız, 50 yıl içinde Avustralya yapımı ilk askeri savaş uçağını başarıyla tasarladı, üretti ve uçurdu." ifadelerini kulandı.

Queensland eyaletindeki Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAAF) ait Amberley Hava Üssü'nde yapılan törende uçağa "MQ-28A Ghost Bat" (MQ-28A Hayalet Yarasa) isminin verildiğini belirten Dutton, şunları kaydetti:

"Hava savaşı daha karmaşık ve daha sofistike hale geldikçe, uzaktan kumandalı uçaklar ve diğer mürettebatsız platformlar, modern ordular için giderek daha hayati varlıklar haline geliyor."

Avustralya hükümetinin RAAF ve Boeing Avustralya arasındaki ortak girişimle üretilen uçağa şimdiye kadar 150 milyon Avustralya dolarından (yaklaşık 10 milyon Amerikan doları) fazla yatırım yaptıklarını aktaran Dutton, projeye 35'ten fazla Avustralyalı firmanın katkıda bulunduğunu ifade etti.

Uçağın ismi yapacağı görevlerle örtüşüyor

RAAF Hava Kuvvetleri Kabiliyet Başkanı Hava Mareşal Robert Denney de uçağa verilen ismin yapacağı görev ve kabiliyetleri bakımından çok isabetli olduğuna dikkati çekerek, "Hayalet Yarasa, uçağın amaçlanan misyonunu ve operasyonel yeteneklerini yansıtıyor. Hayalet Yarasa hem havada hem de yerde avını tespit etmek, avlamak ve yok etmek için gelişmiş çok spektralli sensörler kullanan Avustralyalı bir avcıdır." ifadelerini kullandı.

Motorunun ilk kez Eylül 2020'de çalıştırıldığı insansız savaş uçağının ilk test uçuşu 27 Şubat 2021'de RAAF Woomera Hava Üssü'nde gerçekleştirilmişti.

Hayalet Yarasa, Boeing Avustralya, Avustralya hükümeti ve RAAF tarafından yaklaşık 50 yıl üzerinde çalışıldıktan sonra, çok amaçlı ve yapay zeka kullanarak bağımsız görevleri gerçekleştirmek üzere üretilen insansız hava aracı olarak biliniyor.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: Savaş başladığından itibaren Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı geldi Bakan Soylu: Savaş başladığından itibaren Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı geldi RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

Avustralya, Queensland, Hava Üssü, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın insansız savaş uçağına 'Hayalet Yarasa' ismi verildi - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam yaptı!
08:43 Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti
08:37 AK Parti MYK'da Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünün önüne geçecek çözüm
08:34 ABD'li adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi
08:17 Savaşta 27. gün: Suikast timi hazırlayarak Zelenski'yi hedef alan şahıs yakalandı!
08:07 Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
08:00 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel altın fiyatları
00:55 Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor
00:43 Dünya devleri Eljif Elmas'ın peşinde! Fenerbahçe'nin kasasına 1.5 milyon euro bonus girebilir
00:09 Polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi ile ilgili gelen eleştirilere Bakan Soylu'dan yanıt: Dengesizlik vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 09:17:57. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya'nın insansız savaş uçağına "Hayalet Yarasa" ismi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement