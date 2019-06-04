Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü.
1 saat önce
Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü.
Avustralya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:37 Kaynak: İHA
'nın kuzeyindeki Darwin
kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü. - CANBERRA
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