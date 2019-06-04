Son Dakika Haberleri: Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü.

1 saat önce

Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü.

Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü., System.String[]
Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü. - CANBERRA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:37 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı 6 aylık hamile kadın, amcası tarafından sokak ortasında darp edildi Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada Hamo Ağa'nın 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 16:01:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir silahlı saldırgan en az 4 kişiyi öldürdü.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]