Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı - Son Dakika
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Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

24.02.2022 16:41
Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Flinders Tren İstasyonu, Federasyon Meydanı ve bazı köprüler Ukrayna'ya destek vermek amacıyla Ukrayna bayrağındaki sarı ve mavi renklerle ışıklandırıldı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Flinders Tren İstasyonu, Federasyon Meydanı ve bazı köprüler Ukrayna'ya destek vermek amacıyla Ukrayna bayrağındaki sarı ve mavi renklerle ışıklandırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınayan Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'ün merkezinin bu ülkeye destek vermek amacıyla sarı mavi renklerle donatılacağını açıklamıştı.

Başbakan'ın açıklamasının ardından havanın kararmasıyla Melbourne'un sembolik ve tarihi binalarından Flinders Tren İstasyonu'nun yanı sıra Federasyon Meydanı ve havalimanından şehre bağlantıyı sağlayan otoyol sarı mavi renklerle ışıklandırıldı.

Işıklandırmanın Ukrayna'ya destek vermek amacıyla her gece açık kalacağı bildirildi.

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Avustralya, Ukrayna, Rusya, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Melbourne kenti Ukrayna'ya destek için sarı-mavi renklerle ışıklandırıldı - Son Dakika


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