Avustralya'da Ukrayna-Rus askerlerinin kucaklaştığı duvar resmi tepkiler üzerine kaldırıldı - Son Dakika
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Avustralya'da Ukrayna-Rus askerlerinin kucaklaştığı duvar resmi tepkiler üzerine kaldırıldı

05.09.2022 21:38
Avustralya'da Ukrayna-Rus askerlerinin kucaklaştığı duvar resmi tepkiler üzerine kaldırıldı

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Ukrayna ve Rus askerlerinin birbiriyle kucaklaştığını gösteren duvar resmi tepkiler üzerine kaldırıldı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Ukrayna ve Rus askerlerinin birbiriyle kucaklaştığını gösteren duvar resmi tepkiler üzerine kaldırıldı.

BBC'nin haberine göre, Avustralyalı sanatçı Peter Seaton, bir bina üzerine Rus-Ukrayna askerlerinin birbirine sarıldığı gösteren bir duvar resmi yaptı.

Toplumun bazı kesimleri, söz konusu resmi "Rus propagandası" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine duvar resmi kaldırıldı.

Seaton, yaptığı açıklamada, özür dileyerek, eseri yapma amacının barışı desteklemek olduğunu söyledi.

???????Seaton, "Duvar resmini yapmak 2 bin ila 3 bin Avustralya dolarına mal oldu, tepkilere yol açacağını bilseydim 10 gün boyunca bu resmi yapmazdım." dedi.

Ukrayna'nın Avustralya ve Yeni Zelanda büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko, duvar resminin tüm Ukraynalılar için saldırgan olduğunu belirtti.

Büyükelçi Myroshnychenko, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Resim, kurban ve saldırgan arasında yanlış bir denklik duygusu yaratıyor, hemen kaldırılmalı." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Avustralya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Ukrayna-Rus askerlerinin kucaklaştığı duvar resmi tepkiler üzerine kaldırıldı - Son Dakika

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