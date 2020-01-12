Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı - Son Dakika Dünya

Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı

6 saat önce

Avustralya’nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyecilere destek amacıyla aydınlatıldı.

Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı, System.String[]

Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası, ülkedeki devasa yangınlarla mücadele eden iftaiye erleri ve yangınlardan etkilenen topluluklara destek amacıyla aydınlatıldı.


Dev projektörlerle binaya yansıtılan görüntülerde son birkaç aydır orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilerin mesajları ve fotoğrafları yer aldı.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:38 
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