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Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı
6 saat önce
Avustralya’nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyecilere destek amacıyla aydınlatıldı.
Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası, ülkedeki devasa yangınlarla mücadele eden iftaiye erleri ve yangınlardan etkilenen topluluklara destek amacıyla aydınlatıldı.
Dev projektörlerle binaya yansıtılan görüntülerde son birkaç aydır orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilerin mesajları ve fotoğrafları yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:38
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