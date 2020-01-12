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Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı
6 saat önce
Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyecilere destek amacıyla aydınlatıldı.
Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyecilere destek amacıyla aydınlatıldı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:54
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