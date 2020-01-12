Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı - Son Dakika Dünya

Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı

6 saat önce

Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyecilere destek amacıyla aydınlatıldı.

Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyecilere destek amacıyla aydınlatıldı. View on euronews

Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:54 
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