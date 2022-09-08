Avustralya sera gazı emisyonunu azaltmayı destekleyen tasarıyı onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya sera gazı emisyonunu azaltmayı destekleyen tasarıyı onayladı

08.09.2022 12:54
Avustralya sera gazı emisyonunu azaltmayı destekleyen tasarıyı onayladı

Avustralya'nın, sera gazı emisyonunu yüzde 43 oranında azaltmayı destekleyen yasa tasarısını kanunlaştırdığı bildirildi.

Avustralya'nın, sera gazı emisyonunu yüzde 43 oranında azaltmayı destekleyen yasa tasarısını kanunlaştırdığı bildirildi.

Avustralya Parlamentosunda yapılan oylamada, 2005'ten 2030'a kadar sera gazı emisyonunu yüzde 43'ün altına düşürmeyi amaçlayan yasa tasarısı 30'a karşı 37 oyla kabul edildi.

İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen yaptığı açıklamada, Senato oylamasının, temiz enerji yatırımcılarına güvence sağlarken, Avustralya'nın karbon azaltma süreçlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirdiğini belirtti.

Bowen bu oylamayla yatırımcılara Avustralya'nın ticarete açık olduğu mesajının verildiğini aktardı.

Oylamada, 2015'ten beri emisyonları yüzde 26 ile yüzde 28 oranında azaltma hedefini savunan Muhafazakar Parti senatörlerinin karşı oy kullandığı aktarıldı.

Ülkede, mayıs ayında düzenlenen seçimlerde 9 yıl sonra ilk kez iktidara gelen İşçi partisi hükümeti, emisyonu yüzde 43'ün altına düşürmeye kararlı olduğunu bildirmişti.

YORUMLAR
500
Asbestli gemi Brezilya'ya dönüyor Asbestli gemi Brezilya'ya dönüyor Kıyık Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı Kıyık Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı Obruk Gölü'nde suyun çekilmesiyle oksijensiz kalan balıklar telef oldu Obruk Gölü'nde suyun çekilmesiyle oksijensiz kalan balıklar telef oldu
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya sera gazı emisyonunu azaltmayı destekleyen tasarıyı onayladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:30 Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
18:00 CHP'li Tanju Özcan: Yunanistan'a karşı canlı bomba olurum, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yarın adalara çıkalım
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 19:01:54. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya sera gazı emisyonunu azaltmayı destekleyen tasarıyı onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement