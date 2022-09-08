İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen yaptığı açıklamada, Senato oylamasının, temiz enerji yatırımcılarına güvence sağlarken, Avustralya'nın karbon azaltma süreçlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirdiğini belirtti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avustralya sera gazı emisyonunu azaltmayı destekleyen tasarıyı onayladı - Son Dakika

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