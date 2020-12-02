Avustralya'nın Sidney kentinde yıldırım düşen tarihi binanın çan kulesinde yangın çıktı - Son Dakika

Avustralya'nın Sidney kentinde yıldırım düşen tarihi bir binanın çan kulesinde yangın çıktı.

Ülke basınındaki habere göre, dün gece yarısı aşırı yağış, hızı 160 kilo metreye varan şiddetli rüzgarlar ve yıldırımlar Sidney ve civarındaki yerleşim alanlarını etkisi altına aldı.

Yetkililer, Sidney'de yıldırım düşen tarihi binanın çan kulesinde çıkan yangının kontrol altına alındığı ve can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Bölgede etkili olan aşırı yağış, şiddetli rüzgarlar ve yıldırımlar nedeniyle 22 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Afetten etkilenen bölgelerde ağaçlar devrilirken ev ve iş yerlerinde büyük çaplı hasarlar meydana geldi.

Enerji sağlayıcı şirket, kentin birçok bölgesine yeniden elektrik verilmeye başlandığını, kısa süre içerisinde tüm bölgelere elektrik hizmeti sağlanacağını açıkladı.