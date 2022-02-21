Üye Girişi
Avustralya'nın sınırlarını açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı - Son Dakika

Avustralya'nın sınırlarını açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı

21.02.2022 11:56
Avustralya'nın sınırlarını açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı

Avustralya, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla aldığı sıkı tedbirler kapsamında vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere Mart 2020'de kapattığı ülke sınırlarını bugün çift doz aşılı ziyaretçilere yeniden açtı.

Avustralya, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla aldığı sıkı tedbirler kapsamında vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere Mart 2020'de kapattığı ülke sınırlarını bugün çift doz aşılı ziyaretçilere yeniden açtı.

Tedbirler çerçevesinde yaklaşık 700 gündür kapalı olan ülke sınırlarının açılmasıyla, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıran ziyaretçilerle birlikte Los Angeles'tan gelen ilk uçağın sabah erken saatlerde Sydney Havalimanı'na indiği açıklandı.

Ülkeye gelen ilk ziyaretçileri Sydney Havalimanı'nda karşılayan Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan açıklamasında, sınırların açılmasıyla Kovid-19 yasakları döneminde sıkıntı yaşayan turizm sektörünün canlanacağını belirtti.

Başta ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya olmak üzere diğer ülkelerden toplam 56 uçaktan 27'sinin Sydney'e ineceğini açıklayan Bakan Tehan, "Turizm sektörü için harika bir haber, 21 Şubat 2022'den itibaren Avustralya'ya seyahat edebilecek 1,2 milyondan fazla öğrenci, ziyaretçi ve çalışma vizesi sahibi kişi var." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın ülke sınırlarını kapatmasının yanı sıra aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19'a karşı en iyi mücadele eden ülkelerden bir olduğunu vurgulayan Tehan, "Salgını başarıyla yönetiyoruz ve virüsle yaşamayı öğreniyoruz. Avustralyalılar denizaşırı ülkelere seyahat ediyor ve uluslararası ziyaretçileri de ülkemize bekliyoruz.'" değerlendirmesinde bulundu.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında ülke sınırları, Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki yabancı ülke vatandaşlarına 2020 Mart sonunda kapatılmıştı.

Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerle mücadelenin yürütüldüğü ülkede, yurt dışındaki Avustralya vatandaşları ve daimi izni olanların geri dönüşüne de aylık kota sınırlaması getirilmişti.

Avustralya'da Kovid-19'dan toplam 4 bin 930 can kaybı yaşandı

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Avustralya'da vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları da devam ediyor.

Son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 930'a yükseldi, 15 bin 888 kişi de virüse yakalandı.

Avustralya'daki 214 binden fazla aktif vakadan 255'i yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 647 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yaklaşık 25 milyon 739 bin nüfuslu ülkede, Kovid-19 aşısının tek dozunu yaptıranların oranı yüzde 95,4, çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 93,3, hatırlatma dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 49,5.

YORUMLAR
500
Avustralya'nın sınırlarını açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı Avustralya'nın sınırlarını açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Şubat 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 21 Şubat 2022 Son dakika haber: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti Son dakika haber: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti

Togo Cumhuriyeti, Los Angeles, Avustralya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın sınırlarını açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:34 Cinnet geçiren polis memuru boşandığı eşini öldürmüştü! Yoldan geçen 17 yaşındaki kızı da yaraladı
11:21 Katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran çete çökertildi!
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
11:06 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor
10:58 Timsah fosilinin midesini açtılar ve gördükleri şey karşısında dehşete düştüler!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:10:17. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya'nın sınırlarını açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement