Avustralya'nın sınırlarını açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı - Son Dakika

Avustralya, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla aldığı sıkı tedbirler kapsamında vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere Mart 2020'de kapattığı ülke sınırlarını bugün çift doz aşılı ziyaretçilere yeniden açtı.

Tedbirler çerçevesinde yaklaşık 700 gündür kapalı olan ülke sınırlarının açılmasıyla, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıran ziyaretçilerle birlikte Los Angeles'tan gelen ilk uçağın sabah erken saatlerde Sydney Havalimanı'na indiği açıklandı.

Ülkeye gelen ilk ziyaretçileri Sydney Havalimanı'nda karşılayan Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan açıklamasında, sınırların açılmasıyla Kovid-19 yasakları döneminde sıkıntı yaşayan turizm sektörünün canlanacağını belirtti.

Başta ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya olmak üzere diğer ülkelerden toplam 56 uçaktan 27'sinin Sydney'e ineceğini açıklayan Bakan Tehan, "Turizm sektörü için harika bir haber, 21 Şubat 2022'den itibaren Avustralya'ya seyahat edebilecek 1,2 milyondan fazla öğrenci, ziyaretçi ve çalışma vizesi sahibi kişi var." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın ülke sınırlarını kapatmasının yanı sıra aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19'a karşı en iyi mücadele eden ülkelerden bir olduğunu vurgulayan Tehan, "Salgını başarıyla yönetiyoruz ve virüsle yaşamayı öğreniyoruz. Avustralyalılar denizaşırı ülkelere seyahat ediyor ve uluslararası ziyaretçileri de ülkemize bekliyoruz.'" değerlendirmesinde bulundu.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında ülke sınırları, Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki yabancı ülke vatandaşlarına 2020 Mart sonunda kapatılmıştı.

Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerle mücadelenin yürütüldüğü ülkede, yurt dışındaki Avustralya vatandaşları ve daimi izni olanların geri dönüşüne de aylık kota sınırlaması getirilmişti.

Avustralya'da Kovid-19'dan toplam 4 bin 930 can kaybı yaşandı

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Avustralya'da vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları da devam ediyor.

Son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 930'a yükseldi, 15 bin 888 kişi de virüse yakalandı.

Avustralya'daki 214 binden fazla aktif vakadan 255'i yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 647 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yaklaşık 25 milyon 739 bin nüfuslu ülkede, Kovid-19 aşısının tek dozunu yaptıranların oranı yüzde 95,4, çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 93,3, hatırlatma dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 49,5.