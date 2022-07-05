Son birkaç gündür etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle Sydney'de barajlar ve kanallar taşarken kentin büyük bölümü sellere teslim oldu.

Avustralya 'nın Sydney kentinde, 30 Haziran'dan bu yana etkisini gösteren şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle kentte 50 bin kişiye tahliye emri çıkartıldı.

Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 50 bin kişi tahliye edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.