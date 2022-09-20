Avustralya sahilinde karaya vuran kaşalot balinaları öldü - Son Dakika
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Avustralya sahilinde karaya vuran kaşalot balinaları öldü

20.09.2022 11:14
Avustralya sahilinde karaya vuran kaşalot balinaları öldü

Avustralya'nın Tazmanya eyaleti açıklarında karaya vuran 14 genç kaşalot balinası öldü.

Avustralya'nın Tazmanya eyaleti açıklarında karaya vuran 14 genç kaşalot balinası öldü.

BBC'nin haberine göre, Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) kaşalot balinalarının karaya vurduğunu gören yerel halk, durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer, 14 genç kaşalot balinasının öldüğü bölgede havadan yapılacak aramayla daha fazla karaya vuran deniz canlısı olup olmadığına bakılacağını aktardı.

Yaban hayatı araştırmacısı Vanessa Pirotta, balinaların "yanlış seyir" yapmış, hasta ya da yönünü şaşırmış bir lideri takip etmiş veya daha sığ sularda ürkmüş olabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya sahilinde karaya vuran kaşalot balinaları öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya sahilinde karaya vuran kaşalot balinaları öldü - Son Dakika
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