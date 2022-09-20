Yaban hayatı araştırmacısı Vanessa Pirotta, balinaların "yanlış seyir" yapmış, hasta ya da yönünü şaşırmış bir lideri takip etmiş veya daha sığ sularda ürkmüş olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avustralya sahilinde karaya vuran kaşalot balinaları öldü - Son Dakika

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