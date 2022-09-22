Avustralya'da karaya vuran 230 balinadan 32'si kurtarıldı - Son Dakika
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Avustralya'da karaya vuran 230 balinadan 32'si kurtarıldı

22.09.2022 12:40
Avustralya'da karaya vuran 230 balinadan 32'si kurtarıldı

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde karaya vurarak mahsur kalan 230 pilot balinadan 32'si yaban hayatı uzmanları tarafından kurtarıldı.

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde karaya vurarak mahsur kalan 230 pilot balinadan 32'si yaban hayatı uzmanları tarafından kurtarıldı.

Avustralya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetlerinden yapılan açıklamada, karaya vuran 230 pilot balinadan yalnızca 35'inin hayatta kaldığı, bunların 32'sinin kurtarıldığı bildirildi.

Avustralya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Brendon Clark, "Bu sabah hayatta kalan 35 hayvandan 32'sini kurtarmayı ve serbest bırakmayı başardık, bu müthiş bir sonuç." dedi.

Ocean Beach'te dün 230 pilot balina karaya vurmuştu.

???????Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da ise (Kral Adası) 20 Eylül'de 14 genç kaşalot balinası karaya vurmuş ve ölmüştü.

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Kaynak: AA

Avustralya, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da karaya vuran 230 balinadan 32'si kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da karaya vuran 230 balinadan 32'si kurtarıldı - Son Dakika
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