Avustralya'nın Victoria eyaletinde 2030'a kadar karbon emisyonlarının yarıya indirilmesi planlanıyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, halkın fosil yakıt kullanımından uzaklaştırılması ve 2030'a kadar karbon emisyonlarını yarıya indirilmesi planlanıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, ülkenin en fazla gaz tüketen eyaleti için fosil yakıttan uzaklaşılmasını amaçlayan bir plan yayımladı.

2030'a kadar karbon emisyonlarını yarıya indirmeyi hedefleyen eyalet yetkilileri, yüzde 80'i ısınma, yemek pişirme ve sıcak su için gaz kullanan halkın, elektrikli cihazlar ve güneş panelleri kullanılmasını istiyor.

Eyalet Enerji Bakanı Lily D'Ambrosio yaptığı açıklamada, "Gaz artık eskisi kadar ucuz yakıt değil ve yenilenebilir enerjinin en ucuz enerji üretim şekli olduğunu biliyoruz. Victoria halkının ve işletmelerin enerji kullanımını tamamen elektrikliye çevrilmesini kolaylaştırıyoruz." dedi.

Güneydoğu Avustralya'da bir süredir etkili olan soğuk hava dalgası ve ülkedeki bir gaz tedarikçisinin iflası nedeniyle gaz fiyatları yükseldi.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Rus gazını ve kömürünü satın almayı kesmesi de fiyatları olumsuz etkiledi.

Avustralya'daki bazı kömür madenlerindeki sorunlar da yurt içinde gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu.