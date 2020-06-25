Avustralya'nın Victoria eyaletinde Covid-19 alarmı: Ordu göreve çağrıldı - Son Dakika

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Covid-19 alarmı: Ordu göreve çağrıldı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 33 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 33 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildi. Eyalette yeni vaka sayısında yaşanan ani artışın ardından virüsle mücadele kapsamında ordudan yardım talep edildi.

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Avustralya'nın ikinci büyük eyaleti olan Victoria'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi sürüyor. Eyalette son günlerde vaka sayısında ani artış yaşanıyor. Son 24 saatte 33 kişide daha Covid-19 tespit edilmesi nedeniyle eyalet hükümeti Avustralya ordusundan yardım talep etti. Savunma Bakanı Linda Reynolds, Victoria eyaletinde yaklaşık bin Avustralya askeri personelinin virüsle mücadele çalışmalarına katılacağını bildirdi. Bakan Reynolds, askeri birliklerin 14 günlük zorunlu karantinanın denetlenmesinde görev alacağını ve çalışmalara lojistik destek vereceğini belirtti. Reynolds ayrıca, yaklaşık 150 askeri personelin devletin başlattığı test programına da yardımcı olacağını aktardı.


10 günde 100 bin Covid-19 testi


Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, yetkililerin en çok etkilenen 10 banliyö bölgesinde test çalışması başlattıklarını bildirdi. Önümüzdeki 10 gün içerisinde yaklaşık 100 bin test yapılacağını duyuran Andrews, "Tam anlamıyla insanların sokaklarının sonunda ambulanslar ve diğer araçlarımız olacak. Önümüzdeki günlerde vaka sayılarının arttığını göreceğiz" dedi.


Avustralya'da yeni vaka sayısındaki artışın, ülkede sosyal mesafe kısıtlamalarının hafifletilmeye başlamasından sadece birkaç hafta sonra yaşandığı belirtildi. Yetkililer, yeni vakalardaki artışın hafif semptomları olan kişilerin katıldığı aile ziyaretlerinden kaynaklandığını ifade ediyor.


Vaka sayısındaki artıştan endişe eden binlerce kişi ise test merkezlerine akın ederken, Avustralya'nın en büyük iki büyük süpermarketi Woolworths Group ve Coles, artan panik nedeniyle belirli ürünlerin satışında kota uygulaması başlattı.


Öte yandan, Avustralya'da 1 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı sayısı 104'e, vaka sayısı ise 7 bin 521'e yükseldi. - MELBOURNE

Koronavirüs, Avustralya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Avustralya'nın Victoria eyaletinde Covid-19 alarmı: Ordu göreve çağrıldı - Son Dakika Dünya

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