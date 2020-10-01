Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19'dan can kaybı 800'e çıktı - Son Dakika

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19'dan can kaybı 800'e çıktı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybının sürdüğü Avustralya'nın Victoria eyaletinde, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 800'e çıktı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19'dan can kaybı 800'e çıktı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybının sürdüğü Avustralya'nın Victoria eyaletinde, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 800'e çıktı. Ülkedeki toplam can kaybı, 888 oldu.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği günlük basın toplantısında, son 24 saatte 15 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulan eyalette 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatı kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan ve yürürlükteki sıkı tedbirlerin 19 Ekim'de gevşetileceği konusunda iyimser olduğunu vurgulayan Başbakan Andrews, "Güvenli ve istikrarlı adımlar atabileceğiz. Victoria toplumu, bu zorluğun üstesinden çok iyi geldi ve biz sadece bunu görmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Victoria'da can kaybı 800'e çıktı

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 888 kişiden 800'ünün, virüse yakalanan 27 bin 96 kişiden de 20 bin 184'ünün Victoria eyaletine kayıtlı olması, eyaleti, virüsün merkezi haline getiriş durumda.

Son dönenemlerde can kaybı kaydedilmeyen ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Avustralya genelindeki 468 aktif vakadan 378'i ile hastanelerde yatan Kovid-19'lu 55 hastadan 48'i yine Victoria eyaletinde kayıtlı.

İkinci dalganın kontrol altına alınması için sıkı tedbirlerin uygulandığı eyaletteki vaka sayılarında görülen düşüşün devam etmesi halinde, yürürlükteki yasakların 19 Ekim'de hafifletilmesi bekleniyor.

Eyaletteki yasaklar kapsamında, çalışanlar çalışma formu doldurarak işe giderken, alışveriş ve egzersizin eve 5 kilometre mesafede yapılması mecbur tutuluyor.

Bakım hizmeti dışında ev ziyareti yapılması yasaklanırken maske takmak şartıyla halka açık alanlarda, iki aileden toplam 5 kişinin bir araya gelmesine izin verilmiş durumda.

Sıkı tedbirlere göre, kuralları ihlal edenlere 4 bin 957 Avustralya doları (yaklaşık 27 bin 400 lira) para cezası veriliyor.

Yeni Zelanda'da 12 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Caroline McElnay, son 24 saatteki 5 bin 679 testin sonucuna göre, 10'u Hindistan, 1'i Amerika, 1'i de Filipinler'den olmak üzere ülkeye dönen 12 Yeni Zelandalıya daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Virüse yakalananların otelde karantinada olduğunu belirten Dr. McElnay, ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 53 olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'da, virüse yakalandığı belirlenen 1848 kişiden 1770'i sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Melbourne, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 06:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19'dan can kaybı 800'e çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye yöneticileri de dahil 19 kişi gözaltında Azerbaycan Ermenistan'a ait 200 tank ve 30 hava savunma sistemini imha etti İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi Adıyaman'da son 4 günde 547 ev karantinaya alındı Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi
Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında bayıldı Ünlü Anketçi Adil Gür, canlı yayında bayıldı         
08:10
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İş yerine girmeye çalışan hırsız, pompalı tüfekle vuruldu İş yerine girmeye çalışan hırsız, pompalı tüfekle vuruldu         
04:35
Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi         
22:53
Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı         
22:03
Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı         
21:51
Babasını baltayla öldürdü, savunmasında Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi         
17:40
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi         
16:03
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 08:18:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19'dan can kaybı 800'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei