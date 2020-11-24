Avustralya'nın Victoria eyaletinde vaka sayısı sıfırlandı - Son Dakika

Avustralya'nın Victoria eyaletinde vaka sayısı sıfırlandı

24.11.2020 13:37
Avustralya'nın Victoria eyaletinde vaka sayısı sıfırlandı, System.String[]

Avustralya'da en çok korona virüs vakasının görüldüğü ve korona virüse bağlı can kaybı sayısının yüksek olduğu Victoria eyaletinde aktif vaka sayısının sıfıra indiği açıklandı.

Avustralya'da en çok korona virüs vakasının görüldüğü ve korona virüse bağlı can kaybı sayısının yüksek olduğu Victoria eyaletinde aktif vaka sayısının sıfıra indiği açıklandı.

Avustralya'da salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam 20 bin 345 vaka ile ülke genelinde en fazla korona virüs vakasının ve virus kaynaklı can kaybı sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinde alınan sıkı önlemler sonucunda aktif vaka sayısının sıfıra indiği bildirildi. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews yaptığı açklamada, eyalette üst üste 25 gündür yeni vaka tespit edilmediğini belirtti. Andrews, korona virüsle mücadelede elde edilen sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eyaleti virüsten temizledik. Son aktif vakamızı hastaneden taburcu ederek evine gönderdik. Doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanları bu süreçte büyük efor sarf etti. İnsanları test yaptırmaya güçlü bir şekilde teşvik ettik ve başardık" dedi.

Andrews açıklamasında ayrıca, Covid-19 salgınının beraberinde getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerinin altını çizerek, "10 aylık bir duraklamanın ardından hükümet olarak adım atmanın zamanı geldi. Kaybedilen işlerin geri kazanılması ve yeni iş alanları açmak için önümüzde engel kalmadı" ifadelerini kullandı.

EYALETLER SINIRLARINI AÇTI

Avustralya'nın nüfus yoğunluğu fazla olan eyaletleri, korona virüs nedeniyle kapalı tuttukları sınırları yeniden açma kararı aldı. Ülkedeki en kalabalık eyalet olan Yeni Güney Galler, ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren ancak aldığı tedbirler sayesinde virüsü yenen Victorialılara 138 gün sonra sınırlarını açtı.

Yaz mevsimine hazırlanan Avustralya'da turistik eyalet Queensland de korona virüs vakalarının en sık görüldüğü Victoria ve Yeni Güney Galler'e sınırlarını açtı. Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk yaptığı açıklamada, 2 eyalette son 24 saat içinde yeni korona virüs vakası kaydedilmediği takdirde önümüzdeki haftadan itibaren eyalete serbestçe giriş-çıkış yapılabileceğini duyurdu.

Sınırların kaldırılmasının ardından havaalanlarında yoğunluk gözlemlenirken, Avustralya'nın başkentinde bulunan Sydney Havaalanı'nda bir grubun "hoş geldiniz" pankartlarıyla yaptığı karşılama dikkat çekti.

(İHA)

Avustralya'nın Victoria eyaletinde vaka sayısı sıfırlandı

Koronavirüs, Avustralya, Queensland, Galler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Victoria eyaletinde vaka sayısı sıfırlandı - Son Dakika


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