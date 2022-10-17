Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı - Son Dakika
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Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı

17.10.2022 11:41

Su basan yolda kano kullanan çevre sakini Su basan alanlar Taşan nehir yatağı Su basan evler Avustralya'nın güneydoğusunda günlerdir etkili olan şiddetli yağışın binlerce evi sular altında bıraktığı bildirildi.

Su basan yolda kano kullanan çevre sakini

Su basan alanlar

Taşan nehir yatağı

Su basan evler

Avustralya'nın güneydoğusunda günlerdir etkili olan şiddetli yağışın binlerce evi sular altında bıraktığı bildirildi.

Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt, yaptığı açıklamada, sellerden en çok etkilenen Victoria eyaletinde bazı bölgelerin "ciddi su baskınları" ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Eyaletteki durumun ciddi olduğuna dikkati çeken Watt, yaklaşık 34 bin evin sular altında kalmış olabileceğini ifade etti.

Ülkenin güneydoğusundaki binlerce kişinin tahliye edildiği ve okullarda eğitime ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Victoria Eyalet Acil Durum Servisi yetkilisi Tim Wiebusch, hafta sonu Campaspe Nehri'nin taşmasıyla Rochester kasabasının yüzde 85'inin sular altında kalmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Shepparton kentine bağlı Mooroopna kasabası ise baskın sonrası su altında kaldı.

Geçen haftalarda, Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde iki kişinin, meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybettiği, iki kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sel binlerce evi sular altında bıraktı - Son Dakika

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