Avustralya'nın Victoria Sağlık Bakanı Mikakos istifa etti - Son Dakika

Avustralya'nın Victoria Sağlık Bakanı Mikakos istifa etti

Avustralya'da ikinci korona virüs dalgasının yaşandığı Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Jenny Mikakos istifa ettiğini açıkladı.

Avustralya'nın Victoria Sağlık Bakanı Mikakos istifa etti, System.String[]

Avustralya'da ikinci korona virüs dalgasının yaşandığı Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Jenny Mikakos istifa ettiğini açıkladı.

Avustralya'da ikinci korona virüs dalgasının yaşandığı Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, eyalet Başbakanı Daniel Andrews'in salgında ihmalkarlık yapıldığına ilişkin eleştirilerinin ardından İstifa ettiğini açıkladı. Andrews'in korona virüsle mücadelede sorumluluklarını yerine getirmediği şeklindeki açıklamalarının ardından istifa ettiğini yazılı bir açıklamayla bildiren Mikakos, parlamentodaki görevinden de çekileceğini belirtti.

Yurtdışından gelen yolcuların 14 gün süreyle karantinada tutulduğu otellerdeki güvenlik ihmalkarlıkları sonucunda eyalette korona virüs vakalarında artış olmuş ve salgında ikinci dalga başlamıştı. Otel karantinasındaki ihmalkarlıkları araştıran soruşturma komisyonuna verdiği ifadede özür dileyen eyalet Başbakanı Andrews, ihmallerden sağlık bakanı ve üst düzey yetkililerin sorumlu olduğunu belirtmişti. Yapılan soruşturmada otel görevlilerinin karantinadakileri gizlice dışarı çıkardığı ve bahşiş için karantina kurallarını ihlal eden usulsüzlükler yaptığı tespit edilmişti.

İstifa eden sağlık bakanı sosyal medya hesabından istifa mektubunun fotoğrafını paylaştı. Salgının başlangıcından itibaren küresel bir halk sağlığı tehdidinden korunmak için titizlikle çalıştığını belirten Mikakos, "Asla bir işi yarım bırakmak istemedim. Ancak başbakanın soruşturma kuruluna yaptığı açıklamada kesinlikle katılamayacağım unsurlar olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak onun kabinesinde artık daha fazla görev yapamayacağım" ifadelerine yer verdi.

Yunan asıllı Jenny Mikakos parlamentoda görev aldığı 2006 yılında ise Türklerde yönelik yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Vaka sayıları azalıyor

Yeni tip korona virüsün yayılma hızının giderek yavaşladığı Avustralya'da son bir günde 16 yeni vaka kaydedilirken 1 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Victoria eyaletinde görülen can kaybının ardından ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 870'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 27 binin üstüne çıktı. Ülkede korona virüs vakasının ilk kez görüldüğü 25 Ocak'tan bu yana 782 kişinin yalnızca Victoria eyaletinde yaşamını yitirdiği, ülkenin en kalabalık eyaleti Yeni Güney Galler'de bu sayının 53 ile ikinci en yüksek can kaybı sayısı olduğu öğrenildi.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

Avustralya'nın Victoria Sağlık Bakanı Mikakos istifa etti

Avustralya, İstifa, Otel, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Avustralya'nın Victoria Sağlık Bakanı Mikakos istifa etti - Son Dakika


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