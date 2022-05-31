Avustralya'nın yeni başbakanı Albanese, kabinesini açıkladı - Son Dakika
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Avustralya'nın yeni başbakanı Albanese, kabinesini açıkladı

31.05.2022 12:56
Avustralya'nın yeni başbakanı Albanese, kabinesini açıkladı

Avustralya'da 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, üç yıl boyunca ülkeyi yönetme şansı elde eden İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, kabinesini duyurdu.

Avustralya'da 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, üç yıl boyunca ülkeyi yönetme şansı elde eden İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, kabinesini duyurdu.

Ülke basınındaki haberlere göre, Albanese, hükümeti kurmak için yeterli sayıyı garantiledikten sonra kabinesinin üyelerini açıklarken, kabinenin "Avustralya'nın kendisi kadar kapsayıcı olacağını" belirtti.

Albanese'nin kabinesinde Ed Husiç ve Anne Aly Müslüman bakanlar olarak yer alıyor. Husiç'in Sanayi ve Bilim Bakanı, Aly'nin de Erken Çocukluk Eğitimi ve Gençlik Bakanı olarak yarın yemin etmeleri bekleniyor.

Albenese, kabinesinde 10 kadın bakanın görev alacağını, bunun kadınların temsili açısından önemli olduğunu söyledi.

Avustralyalı seçmenler, ülkeyi üç yıl boyunca yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere 21 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.

Albanese liderliğindeki İşi Partisi, yaklaşık 9 yıllık muhafazakar hükümete karşı seçim zaferi elde etmişti.

İşçi Partisi 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazandı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İşçi Partisi, Avustralya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'nın yeni başbakanı Albanese, kabinesini açıkladı - Son Dakika


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