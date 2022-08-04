Avustralya'da SpaceX'e ait parça bulundu - Son Dakika
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Avustralya'da SpaceX'e ait parça bulundu

04.08.2022 10:57
Avustralya'da SpaceX'e ait parça bulundu

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde SpaceX kapsülüne ait bir parça bulundu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde SpaceX kapsülüne ait bir parça bulundu.

BBC'nin haberine göre, Avustralyalı çiftçi Mick Miners, tarlasına yakın bir alanda siyah bir cisme rastladı ve bunun eski bir ağaç olabileceğini düşündü.

Cismi detaylı inceleyen uzmanlar, bunun uzay çöpü olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Uzay Ajansından (ASA) yapılan açıklamada, cismin SpaceX kapsülünün parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, cismin 9 Temmuz'da araziye düştüğü ancak Miners tarafından birkaç hafta sonra bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar bu keşfi "nadir" ve "heyecanlandırıcı" olarak nitelendirirken, bu durumun yaygınlaşabileceğini belirtiyor.

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Kaynak: AA

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da SpaceX'e ait parça bulundu - Son Dakika

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