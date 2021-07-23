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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde ulusal acil durum ilanı - Son Dakika

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde ulusal acil durum ilanı

23.07.2021 10:02
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde ulusal acil durum ilanı, System.String[]

Avustralya'da son 24 saatte tespit edilen 162 yeni vakadan 136'sı Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde kaydedildi.

Avustralya'da son 24 saatte tespit edilen 162 yeni vakadan 136'sı Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde kaydedildi. Alınan tüm önlemlere rağmen vaka artışının sürdüğü eyaletin başkenti Sidney'deki durum nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi. Yeni Zelanda hükümeti de Avustralya ile karantinasız seyahati 8 hafta süreyle askıya aldı.

Avustralya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler arttırılıyor. Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde son 24 saatte tespit edilen 136 yeni vaka ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. NSW yetkilileri, eyaletin başkenti Sidney'de hali hazırdaki tam kapanma ve tedbirlere rağmen korona virüsün Delta mutasyonunun yayılmasının devam etmesi üzerine "ulusal acil durum" ilan edildiğini duyurdu. Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, ülkenin en büyük şehri için uygulanan karantinanın bitiş tarihi olan 30 Temmuz'un uzatılabileceğini belirtti. Berejiklian, "Rakamların bu aşamada umduğumuz yönde gitmediğinden şüphemiz yok" diye konuştu. Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant da acil durum ilanına yönelik, "Bugün hükümete bunun ulusal bir acil durum olduğunu ve vaka sayısını azaltmak için ek önlemler gerektirdiğini bildirdim" ifadelerini kullandı. Avustralya'da ulusal acil durum, eyaletlere federal hükümet fonlarının ve diğer yardımların önünü açıyor.

SON 24 SAATTE TESPİT EDİLEN 162 VAKADAN 136'SI NSW'DE

Avustralya'da son 24 saatte 162 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, 136'sı Yeni Güney Galler eyaletinde kayda geçti. Eyaletteki hastanelerde 137 korona virüs hastası bulunurken, 14'ü ventilatöre bağlı olmak üzere 32 kişi yoğun bakımda bulunuyor. Victoria eyaletinde ise son 24 saatte 14 vaka görülürken, bunlardan 10'unun tüm bulaşıcı dönemleri boyunca karantinada olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 32 bin 588'e yükseldiği Avustralya'da son 24 saatte virüs nedeniyle yalnızca NSW'de 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 916'ya ulaştı.

YENİ ZELANDA, AVUSTRALYA İLE KARANTİNASIZ SEYAHATİ ASKIYA ALDI

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya ile karantina olmaksızın iki ülke arasında serbest seyahate izin veren "seyahat balonunu" en az 8 hafta süreyle askıya almaya karar verdi.

AVUSTRALYA'DAN PFİZER/BİONTECH AŞISININ 12-15 YAŞ ARALIĞINDA KULLANIMINA ONAY

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, ülkenin ilaç düzenleyici kurumunun Pfizer/BioNTech aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklarda kullanımına onay verdiğini duyurdu. Bakan Hunt, "Terapötik Ürünler İdaresi, Pfizer'i 12-15 yaşındakiler için onayladı" diyerek Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu'nun (ATAGI) onayı değerlendireceğini söyledi. Söz konusu aşı, ülkede daha önce 16 yaş ve üstü kişiler için onaylanmıştı. En az 21 gün arayla iki doz gerekli olacak.

(İHA)

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde ulusal acil durum ilanı
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde ulusal acil durum ilanı

Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde ulusal acil durum ilanı - Son Dakika


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