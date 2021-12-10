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Avustralya ordusu Avrupa yapımı yerine ABD yapımı helikopterleri kullanmayı planlıyor - Son Dakika

Avustralya ordusu Avrupa yapımı yerine ABD yapımı helikopterleri kullanmayı planlıyor

10.12.2021 15:50
Avustralya ordusu Avrupa yapımı yerine ABD yapımı helikopterleri kullanmayı planlıyor

Avustralya ordusunun, Avrupa yapımı çok fonksiyonlu Taipan tipi helikopterleri kullanmayı bırakıp ABD yapımı Black Hawkları kullanmayı planladığı bildirildi.

Avustralya ordusunun, Avrupa yapımı çok fonksiyonlu Taipan tipi helikopterleri kullanmayı bırakıp ABD yapımı Black Hawkları kullanmayı planladığı bildirildi.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, ABD yapımı Black Hawk tipi helikopterleri uçurmanın daha ucuz olduğunu söyledi.

Dutton, yetkililerin son 10 yılda Taipan programıyla ilgili endişeleri olduğunu aktardı.

Taipan tipi helikopterlerin uçmaya elverişsiz olduğunu kanıtlar 9 örnek olay yaşadıklarını kaydeden Dutton, halkı bir daha böyle bir duruma düşürmeyeceğini belirtti.

Dutton, bölgedeki istikrarın önemine işaret ederek yeni helikopterlerin Avustralya filosunu ABD'nin filosuyla daha uyumlu bir hale getireceğini ifade etti.

Taipanlar ihtiyacı karşılamıyordu

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, basın toplantısında, ülkesinin savunma kapasitesini artırdıklarını ve özellikle ABD ile iyi ortaklıklar kurduklarını açıkladı.

Morrison, ordunun kullandığı Avrupa yapımı çok fonksiyonlu Taipan helikopterleriyle ilgili, "İhtiyacımızı karşılamıyordu. Bu kadar basit." dedi.

Savunma güçlerinin, Avustralya'yı korumak için en iyi ekipmana sahip olduğundan emin olmak istediklerini belirten Morrison, bunu Black Hawklar ile sağlayabileceklerine işaret etti.

Avustralya ordusu, 47 adet Avrupa yapımı çok fonksiyonlu Taipan helikopterlerini 2007'den bu yana kullanıyor.

Taipan helikopterlerinin normalde 2037'ye kadar kullanılması planlanıyordu.

"Black Hawk" tipi helikopter de ABD'de havacılık ve savunma devi Lockheed Martin şirketi tarafından üretiliyor.

Avustralya'nın 7 milyar Avustralya doları (4,8 milyon ABD dolar) karşılığında 40 adet Black Hawk alması bekleniyor.

Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri

Avustralya Savunma Bakanı Dutton geçen ay ulusal basına verdiği demeçte, Çin'in artan askeri faaliyetleri nedeniyle bölgede oluşan endişeleri değerlendirmişti.

Dutton, Tayvan'ı Çin'e karşı koruma faaliyetlerinde ABD'yi destekleyeceklerini söylemişti.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi 16 Eylül'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşması yapmıştı.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.???????

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya ordusu Avrupa yapımı yerine ABD yapımı helikopterleri kullanmayı planlıyor - Son Dakika


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