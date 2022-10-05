Avustralya Parlamentosu'nda tecavüze uğradığını iddia eden Higgins'in duruşması başladı

Avustralya Parlamentosu'nda bir bakan danışmanı tarafından 3 yıl önce tecavüze uğradığını iddia eden eski hükümet çalışanı Brittany Higgins'in davası görülmeye başlandı.

BBC'nin haberine göre, Higgins'in 2019'da bir bakan danışmanı tarafından tecavüz uğradığı iddiasıyla Şubat 2021'de açtığı davanın duruşması başkent Canberra'daki Avustralya Başkent Bölge Yüksek Mahkemesi'nde başladı.

Higgins, mahkeme jürisine, dönemin Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds'un Parlamentodaki ofisinde çalışırken kendinden üst pozisyonda bulunan ve bakanlık danışmanı olarak çalışan, tecavüz sanığı Bruce Lehrmann ile olayın yaşandığı 23 Mart 2019 tarihinden kısa bir süre önce tanıştığını anlattı.

Dışarıda meslektaşlarıyla alkol aldıktan sonra Lehrmann'ın kendisini bazı evrakları alacağı gerekçesiyle bakanlık ofisine götürdüğünü kaydeden Higgins, ofiste kanepede uyuya kaldığı sırada Lehrmann'ın kendisine tecavüz etmesiyle uyandığını ve onu engelleyemediğini ileri sürdü.

Lehrmann, Higgins'in suçlamalarını reddederken Lehrmann'ın avukatı ise jüriye hitaben Higgins'in güvenirliğiyle ilgili sorunlar ve anlattıklarında boşluklar olduğunu ifade etti.

Öte yandan savcılar, mahkemenin, Higgins'in olaya karşı koyamayacak kadar sarhoş olması durumunu göz önünde bulunduracaklarını belirtti.

Duruşmanın 4 ila 6 hafta sürmesi ve üst düzey yetkililerin de ifadeye çağırılması bekleniyor.

Olayla ilgili Nisan 2019'da polise şikayette bulunan Higgins, o dönem yürütülen seçim kampanyasına zarar vermekten korktuğunu belirterek şikayetini geri çekmişti.

Higgins, yaklaşık iki yıl sonra olayla ilgili gazetecilere verdiği iki röportajın ardından Şubat 2021'de davayı yeniden açmaları için polise şikayette bulunmuştu.

Avustralya'da Mart 2021'de Higgins'in iddialarının basına yansımasının ardından hükümetin olaya sessiz kalması halktan büyük tepki toplamış ve gösteriler düzenlenmişti.

Gösterilerin ardından o dönem Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dönemin Adalet Bakan Christian Porter'ı ve Savunma Bakanı Linda Reynolds'ı görevden almıştı.