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Avustralya parlamentosunda 'Çinli casus vekil' tartışması
6 saat önce
Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Çin’in Avustralya Federal Parlamentosuna casus milletvekili sokmaya çalıştığı iddialarını araştırdıklarını bildirdi.
Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Çin'in Avustralya Federal Parlamentosuna casus milletvekili sokmaya çalıştığı iddialarını araştırdıklarını bildirdi.
ASIO'un resmi sayfasından yazılı açıklama yapan Burgess, Kanal 9 televizyonunun 60 Dakika programında gündeme gelen, Çin ajanlarının Avustralya genel seçimlerinden önce aday olması için Melbourne'de lüks otomobil satıcısı Nick Zhao'ya teklifte bulundukları yönündeki haberleri araştırdıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:24
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