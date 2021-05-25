Avustralya Parlamentosundan Atatürk'e ve Türk toplumuna övgü - Son Dakika

Avustralya Parlamentosundan Atatürk'e ve Türk toplumuna övgü

25.05.2021 14:36
Avustralya Parlamentosundan Atatürk'e ve Türk toplumuna övgü, System.String[]

Avustralya Federal Parlamentosunda Mustafa Kemal Atatürk Bursu hakkında yapılan karar tasarısı görüşmesi sırasında söz alan 5 milletvekili, Atatürk, Avustralya-Türkiye dostluğu ile ülkeye katkıları dolayısıyla Türk toplumundan övgüyle söz etti.

Avustralya Federal Parlamentosunda Mustafa Kemal Atatürk Bursu hakkında yapılan karar tasarısı görüşmesi sırasında söz alan 5 milletvekili, Atatürk, Avustralya-Türkiye dostluğu ile ülkeye katkıları dolayısıyla Türk toplumundan övgüyle söz etti.

Parlamento Federasyon Salonu'nda ülkedeki Türk iş adamları tarafından Avustralya silahlı kuvvetlerine hizmet etmiş üniversite öğrencilerine verilecek Mustafa Kemal Atatürk Bursu'nu tanıyan ve destekleyen karar tasarısı için oturum düzenlendi.

Tasarıyı kaleme alan milletvekillerinden Julie Owens, bursun önemine vurgu yaparak "Bu burs, Avustralya'ya büyük katkı sağlayan ve iki ülke arasındaki güçlü dostluğun köprüsü olan Türk toplumunun önemli bir girişimidir. Sizler, bu toplumu daha güçlü, Avustralya'yı daha iyi bir yer yapıyorsunuz." dedi.

Oturumda iktidar adına söz alan Julian Simmonds, "Genelde bu salonda muhalefet milletvekilleriyle farklı konularda tartışırız ancak bugün aynı taraftayız. Avustralya-Türk toplumu üyelerinin verdikleri bu burs iki ülke arasında her gün güçlenen ilişkilerin ve büyüyen Avustralya Türk toplumunun açık işaretidir." ifadesini kullandı.

Emekli asker ve milletvekili Luke Gosling konuşmasında Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'na katılan Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin annelerine yazdığı mektubunu okudu.

Gosling, "Atatürk'ün Türk halkı adına ifade ettiği bu söylem son derece cömert. Bu burs Gelibolu hikayesinin birleştirici gücünün en güzel göstergesi." diye konuştu.

Gençken Türkiye'ye seyahat ettiğini anlatan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Andrew Laming de emekli bir asker olduğunu hatırlatarak "Türkiye ile aramızdaki bu müthiş özel ilişki çok önemli. Büyük Lider Atatürk, bu parlamentoda hakkında en çok konuşma yapılan liderdir. Hakkında okumayı en çok sevdiğim dünya liderlerinden Atatürk, önce büyük zaferlere imza atmış, ardından bir devlet adamı olarak eşi görülmemiş büyüklükte sosyal reformlar yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Laming, Atatürk'ün öğretmenlere ve eğitime verdiği öneme de değinerek bursu veren Türk iş adamları Ömer İncekara ile Ozan Girgin'e teşekkür etti.

Muhalefet milletvekillerinden Shayne Neumann, Atatürk'ü büyük bir komutan olarak niteleyerek "Dünyada 'Bir ulus yaratıp bir cumhuriyet kurdum.' diyebilecek çok lider yoktur. Atatürk büyük bir savaşçıdan barış inşa eden birine dönüşmüştür. Savaşta ANZAK'lar için korkunç bir rakip olan Atatürk, barış zamanında gösterdiği dostluk ve merhametle iki büyük ülke arasında saygı ve ortak çalışmanın köprüsünü kurmuştur." diye konuştu.

Meclisteki oturumu izleyen Avustralya-Türk Savunma İttifakı (ATA-A) Direktörü Hakan Evecek de "Bugün Ermeni Devrimci Federasyonu sempatizanları tarafından verilen ve Türkiye'yi kınayan bir karar tasarısı vardı, o gündeme alınmadığı için gündemden düştü. Aynı gün bu tasarının tartışılıp kabul görmesi anlamlı ve manidar oldu. Toplum üyelerimizin bu konuda ve diğer siyasi konularda aktif girişimleri sonucu, bugün bu parlamentoda Türk ve Türkiye düşmanlarının ağır itham ve hakaretleri yerine, Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, toplumumuz ve ana vatan Türkiye için anlamlı sözler duyuyoruz." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Avustralya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya Parlamentosundan Atatürk'e ve Türk toplumuna övgü - Son Dakika


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