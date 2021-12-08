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Avustralya, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak - Son Dakika

Avustralya, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak

08.12.2021 06:30
Avustralya, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot kararı aldıklarını bildirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot kararı aldıklarını bildirdi.

Kararla ilgili açıklamada bulunan Başbakan Morrison, gelecek yıl şubat ayında Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyat Oyunlarına Avustralyalı yetkililerin katılmayacağını, ancak sporcuların oyunlara katılacaklarını söyledi.

İki ülke arasındaki son yıllarda yaşanan diplomatik anlaşmazlıklar göz önüne alındığında boykot kararının "şaşırtıcı olmadığını" söyleyen Morrison, Avustralya'nın sürekli olarak gündeme getirdiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri gibi sorunları konuşmaktan mutlu olacağını ancak Çin hükümetinin buna yanaşmadığını belirtti.

Morrison, "Sincan'daki insan hakları ihlalleri ve Avustralya'nın sürekli olarak gündeme getirdiği diğer birçok konu var. Çin hükümetiyle bu konular hakkında konuşmaktan çok memnun ve çok mutlu oluruz. Bizim tarafımızda bunun gerçekleşmesine hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.

Kararı Avustralya'nın çıkarları doğrultusunda aldıklarını ve Pekin yönetiminin oyunları boykot eden ülkelere karşı ek yaptırımlar uygulayacağını açıklamasını kabul edilmez olarak değerlendiren Morrison, bunun için hiçbir neden olmadığını sözlerine ekledi.

Muhalefetten boykot kararına destek

Avustralya'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisi Sözcüsü ve Gölge Dışişleri Bakanı Senatör Penny Wong, hükümetin kararını desteklediklerini açıkladı.

Çin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çeken Wong, "Uygurlara ve diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik olanlar da dahil olmak üzere Çin'de devam eden insan hakları ihlalleri ve tenisçi Peng Shuai'nin tedavisiyle ilgili sporcuların güvenliği konusunda derin endişelerimiz var." sözlerini kullandı.

Avustralya Olimpiyat Komitesi (AOC), diplomatik seçeneklerin hükümetin meselesi olduğunu ve siyaset ile sporun ayrılması gerektiğini söyleyerek sporcuların oyunlarda yarışabilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

AOC Üst Yöneticisi Matt Carroll, "Spor, dünyayı bir araya getirmek, dünyanın dört bir yanından sporcuları bir araya getirmek için bir fırsat. Biz siyaset dünyasıyla ilgilenmiyoruz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamasının ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin boykot kararına karşı ülkesinin "kararlı karşı tedbirler alacağını" açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Avustralya, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak - Son Dakika
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