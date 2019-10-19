Son Dakika Haberleri: Avustralya polisi 350 kaçak göçmenin ölümünden sorumlu tuttuğu bir kişiyi yakaladı
Son Dakika Dünya Avustralya polisi 350 kaçak göçmenin ölümünden sorumlu tuttuğu bir kişiyi yakaladı

Avustralya polisi 350 kaçak göçmenin ölümünden sorumlu tuttuğu bir kişiyi yakaladı

51 dakika önce

Avustralya'da polis insan kaçakçılığı şebekesi kurmak ve 2001 yılında botlarının batması sonucu 350 sığınmacının ölümüne yol açmak suçlamasıyla 43 yaşında bir Iraklı'yı tutukladı

Avustralya polisi 350 kaçak göçmenin ölümünden sorumlu tuttuğu bir kişiyi yakaladı, System.String[]

Avustralya'da polis insan kaçakçılığı şebekesi kurmak ve 2001 yılında botlarının batması sonucu 350 sığınmacının ölümüne yol açmak suçlamasıyla 43 yaşında bir Iraklı'yı tutukladı.


Yeni Zelanda'da gözaltına alınan ve Avustralya'ya iade edilen zanlı ile ilgili "Avustralya vatandaşı olmayanları organize etme" suçlamasıyla dava açılacak.

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Yeni Zelanda, Avustralya, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:03 
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