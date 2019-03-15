Son Dakika Haberleri: Avustralya Polisi, İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıda Ölü Sayısının 49 Olduğunu Açıkladı.

Avustralya Polisi, İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıda Ölü Sayısının 49 Olduğunu Açıkladı.

2 saat önce

IHAAW111013-ASA/15-03-2019- Avustralya polisi, iki camiye gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısının 49 olduğunu açıkladı.

Avustralya Polisi, İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıda Ölü Sayısının 49 Olduğunu Açıkladı., System.String[]
IHAAW111013-ASA/15-03-2019

- Avustralya polisi, iki camiye gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısının 49 olduğunu açıkladı. 15.03.2019 11: 10: 13 TSI
NNNN - WELLINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Avustralya, 3. Sayfa
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