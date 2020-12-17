Avustralya polisi, öldürülen Somalili gencin elinde bıçak olduğunu iddia etti - Son Dakika

Avustralya polisi, Queensland eyaletinde dün polis tarafından öldürülen Somali kökenli Raghe Abdi'nin elinde bıçak olduğunu ve polisi tehdit ettiğini ileri sürdü.

Federal polis, bugün, 22 yaşındaki Abdi'nin öldürülmesine ilişkin raporu açıkladı.

Raporda, polis tarafından otoyolda öldürülen Somali kökenli Abdi'nin elinde bıçak olduğu, sözlü ve fiziksel saldırıda bulunarak polisleri tehdit ettiği kaydedildi.

Ayrıca raporda, 2019'da terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Somali'ye gitmek istediği gerekçesiyle Abdi'nin terörle mücadele bürosu tarafından takip edildiği belirtildi.

Queensland Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Tracy Linford, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, müdahale sırasında Abdi'nin bıçak çekmesi üzerine polisin silah kullanmak zorunda kaldığını savundu.

ABC News'in haberine göre, Abdi'nin avukatı Terry O'Gorman, Somalili gencin akıl sağlığının yerinde olmadığını, polisin uyarılarını anlayamadığını ve olayın kasıtlı olduğunu öne sürdü.

O'Gorman, olayın basına yansımasının ardından Abdi'nin DEAŞ sempatizanı olduğunun vurgulanmasının, polisin "kendisini aklama çabası" olduğunu kaydetti.

Abdi'nin aşırılık yanlısı görüşlere sahip olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını vurgulayan O'Gorman, polis tarafından öldürülen insanları karalamanın "acınacak bir durum" olduğunu ve bunun son bulması gerektiğini ifade etti.