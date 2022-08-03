Avustralya polisi, Türk diplomatları şehit eden Ermeni teröristin ses kaydının peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya polisi, Türk diplomatları şehit eden Ermeni teröristin ses kaydının peşinde

03.08.2022 14:35
Avustralya polisi, Türk diplomatları şehit eden Ermeni teröristin ses kaydının peşinde

Avustralya polisi, Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in Ermeni teröristlerce şehit edilmesine ilişkin bir ses kaydı paylaştı.

Avustralya polisi, Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in Ermeni teröristlerce şehit edilmesine ilişkin bir ses kaydı paylaştı.

Yeni Güney Galler (NSW) polisi, 2019'da yeniden açılan davanın bir parçası olarak saldırıdan sonra bir medya kuruluşunu arayan ve saldırının sorumluluğunu üstlenen kadının telefon konuşmasını yayınladı.

Ses kaydında, bir kadının "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG)" adına terör saldırısının sorumluluğunu üstlenen konuşma yaptığı duyuluyor.

"Ermenilere haksızlık yapıldığı" iddia edilen kayıtta, saldırının buna misilleme olarak düzenlendiği söyleniyor.

Bunun üzerine polis, ses kaydında, "yazarları" ifadesinden sonra anlaşılmayan, duyulmayan kelimeleri deşifre etmek için halktan yardım istedi.

"Yetkililerle konuşmaya istekli olmayan kişiler olduğundan şüpheleniyoruz"

NSW Polis Gücünün Terörle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanı Mark Walton, kadının sesinin kime ait olduğunu bilmek için ve anlaşılmayan kelimelerin ortaya çıkarılmasının soruşturmada önemli ölçüde rol oynayacağını ifade etti.

Walton, 2019'da katillerin bulunması için konulan 1 milyon dolar ödülün halen geçerli olduğuna işaret ederek, "Cinayet günü ne olduğunu bilen ancak yetkililerle konuşmaya istekli olmayan kişiler olduğundan şüpheleniyoruz." dedi.

Walton, cinayetlerin çözülmesine yardımcı olacak bilgilere sahip olan herkesi, bildiklerini soruşturmayı yürüten ekiple paylaşmaya çağırdı.

Başkonsolos Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever'in şehit edilmesi

Şehit Arıyak ve Sever, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere Başkonsolos'un konutundan ayrıldıkları sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak'ın gözleri önünde iki Ermeni terörist tarafından hedef alınmıştı.

Saat 09.45 sularında motosikletli ve yüzleri beyaz kaskla kaplı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos Arıyak olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Avustralya Associated Press'i arayan bir kadın, cinayetlerin Sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından işlendiğini bildirmişti.

Olaydan kısa süre sonra Ermeni terörist grubu JCAG, saldırıyı üstlenmiş ancak Avustralya polisinin kapsamlı soruşturmasına rağmen resmen kimse suçlanmamıştı.

2019'da Başkonsolos Arıyak ve Ataşe Sever'in şehit edilmelerinin 39. yılında düzenlenen anma töreninde, terör dosyası yeniden açılmış ve katillerin bulunması için ödül konulmuştu.

Yeniden açılan soruşturmayı, NSW Polis Gücünün Terörle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanlığı, Avustralya Federal Polisi, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü ve NSW Suç Komisyonunca oluşturulan NSW Terörle Mücadele Ekibi (JCTT) yürütüyor.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu ticaretinden aranan Avustralyalı Boudle ülkesine gönderildi Uyuşturucu ticaretinden aranan Avustralyalı Boudle ülkesine gönderildi Bıçaklama olayına tanık olan Hint oyuncu Dev Patel, soluğu polisin yanında aldı! Bıçaklama olayına tanık olan Hint oyuncu Dev Patel, soluğu polisin yanında aldı!
Kaynak: AA

Engin Sever, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya polisi, Türk diplomatları şehit eden Ermeni teröristin ses kaydının peşinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:56 MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti
14:56 ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
14:21 Kemal Kılıçdaroğlu yarın Uludere'yi ziyaret edecek
14:13 Sorunlarını çözemeyen Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği öne sürüldü
13:59 Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
14:00 15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:11:37. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralya polisi, Türk diplomatları şehit eden Ermeni teröristin ses kaydının peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement