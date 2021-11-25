Avustralya, protestoların başladığı Solomon Adaları'na birlik gönderiyor - Son Dakika

Avustralya, Solomon Adaları'nda başbakanın istifasını isteyen göstericilerin eylemlerinin şiddetlenmesi üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla ülkeye barış gücü birlikleri gönderecek.

Okyanusya'daki takımada ülkesi Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'da hükümet karşıtı protestocular sokağa çıkma yasağına rağmen bugün de gösterilerine devam etti. Gösterilerin ikinci gününde Chinatown semtinde sokaklara dökülen protestocular binaları ateşe verdi. Avustralya yönetimi protestoların şiddetlenmesi üzerine ülkeye barış gücü birliklerini göndereceğini açıkladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, ülkenin Başbakanı Manasseh Damukana Sogavare'nin 2017 yılında iki ülke arasında imzalanan güvenlik anlaşması kapsamında yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Morrison, Avustralya tarafından bölgeye gönderilecek polis ve ordu personelinin ülkede istikrar ve güven sağlayacağını ifade etti.

Sogavare protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemizin güvende olduğunu size bildirmek için karşınızda duruyorum. Hükümetiniz görevinin başında ve ulusumuza liderlik etmeye devam ediyor" dedi. Olayların sorumlularının yargılanacağını söyleyen Sogavare, protestocuların kötü niyetli kişiler tarafından kışkırtıldığını ifade etti.

Dün Başbakan Sogavare'nin istifasını isteyen göstericiler Honiara'daki parlamentoyu basıp başbakanı devirmeye çalışmıştı. Göstericiler, parlamento binasının yanındaki bir kulübeyi ve Çinlilere ait işletmeleri ateşe vermiş, polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etmişti. Honiara'da çıkan olayların ardından dün saat 19.00'dan Cuma günü saat 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, okullarda da eğitime ara verilmişti.

Parlamento binasını basan protestocuların çoğunluğu merkezi hükümetle gerginlik yaşayan Malaita eyaletinden başkente gelmişti. 2019 yılında Başbakan Sogavare'nin Tayvan ile resmi ilişkileri keserek Çin'i diplomatik olarak tanıma kararı almasının ardından eyalet ve ulusal hükümet arasındaki tansiyon yükselmişti.

Başkent Honiara ve Malaita arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik nedeniyle, 2003'ten 2017'ye kadar ülkeye Avustralya barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. - HONİARA