Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak

24.05.2022 09:07
Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, 2023 Quad Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, 2023 Quad Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Hafta sonu kazandığı seçimler sonrası yemin ederek görevine başlayan Avustralya Başbakanı Albanese, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunuyor.

Japon mevkidaşı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde düzenlenen Quad Liderler Zirvesi'ne katılan Başbakan Albanese, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kişida, ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile fotoğrafını paylaşan Albanese, zirvede liderlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Quad'a ve serbest, açık, dirençli bir Hint-Pasifik'e yönelik ortak kararlılığımızı teyit ettik." ifadesini kullanan Albanese, 2023'te Quad zirvesine ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

4 ülkeden oluşan Quad liderlerinin ilk yüz yüze toplantısı Eylül 2021'de Biden'ın ev sahipliğinde Washington'da düzenlenmişti.

"Demokrasi yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve " Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

YORUMLAR
500
Çin'e karşı kurulan Quad ittifakı Biden'ın bölge ziyaretiyle öne çıkacak Çin'e karşı kurulan Quad ittifakı Biden'ın bölge ziyaretiyle öne çıkacak ABD, Japonya dahil 13 ülkeyle 'Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ni başlattı ABD, Japonya dahil 13 ülkeyle 'Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ni başlattı
Kaynak: AA

Avustralya, Japonya, Japon, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Kılıçdaroğlu, 248 belediye başkanı ile Van'a gidiyor
09:01 Resmi Gazete'de Milli Uzay Programı Strateji Belgesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
08:59 2 ay önce otobüsü taşlı saldırıya uğramıştı, bu kez de İETT şoförü bıçaklandı
08:49 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu
08:45 24 Mayıs Salı günü güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:27 24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:00 Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna son vermek için herkes akşam açıklanacak verileri bekliyor
07:58 İki kardeş arasında zıpkınlı kavga: Ağabeyinin sırtına zıpkın saplayıp kaçtı
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 09:14:36. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya, Quad 2023 zirvesine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement