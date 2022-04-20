Avustralya sahillerindeki midyelerde mikroplastikler bulundu - Son Dakika
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Avustralya sahillerindeki midyelerde mikroplastikler bulundu

20.04.2022 17:53
Avustralya sahillerindeki midyelerde mikroplastikler bulundu

Avustralyalı bilim insanları, Güney Avustralya (SA) eyaletindeki sahillerde yaptıkları ölçümlerde, mavi renkli yabani midyelerin mikroplastik parçaları yediğini belirledi.

Avustralyalı bilim insanları, Güney Avustralya (SA) eyaletindeki sahillerde yaptıkları ölçümlerde, mavi renkli yabani midyelerin mikroplastik parçaları yediğini belirledi.

Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, Adelaide kentindeki Flinders Üniversitesinden bilim insanları, eyaletin kıyı şeridinde mikroplastik varlığını belirlemek için ilk kez gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçlarını açıkladı.

Bilim insanları, Ceduna, Coffin Bay, Port Lincoln, Whyalla, Robe ve Adelaide sahilleri de dahil olmak üzere ölçüm yaptıkları sularda ve kumsallarda mikroplastik lifler ve plastik parçaları buldu.

Sahillerde incelenen mavi renkli yabani midyelerin yaklaşık 3,5 parça mikroplastik yuttuğunu belirleyen bilim insanları, bunun beklenenden çok daha fazla olduğuna dikkati çekti.

İncelenen her plajda mikroplastik bulunması şaşırttı

Güney Avustralya kıyı şeridinde mikroplastiklerin varlığını ölçen ekipte yer alan Biyoçeşitlilik ve Koruma Uzmanı Prof. Karen Burke da Silva, araştırmacıların karşılaştıkları yoğun kirlilik karşısında şaşırdıklarını belirtti.

Profesör Silva, "Coffin Bay sahilinin endüstri yoğunluğundan uzak ve çok temiz bir bölgede olmasından dolayı kirliliğin düşük olacağını düşündük, ancak orada çok sayıda mikroplastik bulduk, çoğu misina." ifadesini kullandı.

Liflerin insanların giysilerinden ve misinalardan, parçaların ise okyanusta yüzen daha büyük plastik parçalarından geldiğini belirleyen araştırmacılar, parçalar mikroskobik boyutta olsa da mikroplastiklerin çevreye, deniz yaşamına ve potansiyel olarak insanlara zarar verebileceğini düşünüyor.

Midyelerde iltihaplanmalara neden olduğu bilinen mikroplastiklerin, midyelerin üremelerini ve sindirimlerini de etkileyebileceğini belirten Silva, "Bu deniz organizmaları mikroplastiklere karşı olumsuz bir sağlık tepkisi gösteriyorsa, bu muhtemelen insanlarda da olacaktır." dedi.

Bulguların, eyaletteki bölgesel atık sisteminde değişikliğe yol açması bakımından önemli bir uyarı olduğunu vurgulayan Silva, "Her bölgenin, okyanusa kendi bölgelerinden özel olarak ne eklendiğini düşünmesi gerekiyor. Belediyelerin suya mikroplastik ekleyen bazı endüstrileri yeniden incelemesini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyaletin deniz ürünleriyle ünlü Eyre Yarımadası Deniz Ürünleri Üst Yöneticisi Mark Andrews de sudaki her türlü doğal olmayan atığın endişe kaynağı olduğunu, ancak midye gibi çiftlikte üretilen deniz ürünlerinin yakından izlendiğini belirtti.

Araştırmada yalnızca gelgit olayının yaşandığı kıyı şeridinde yaklaşık 20 yılda oluşan midyelerin incelendiğine işaret eden Mark Andrews, "Avustralya'daki tüm midye hasat bölgelerindeki midyeler yüzeyin 2 metre altında yetiştirilir ve 12 ay içinde hasat edilir. Bu alanlar kıyı şeridinden kilometrelerce uzaklıktadır." bilgisini verdi.

Çiftliklerde yetiştirilen midyelerin sağlıklı olduğunu ve hiçbir zaman mikroplastik kanıtı bulunmadığını vurgulayan Andrews, "Güney Avustralya'nın temiz sularında yetiştirilen ürünler, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Güney Avustralya Kabuklu Deniz Ürünleri Kalite Güvence Programı tarafından izlenmekte ve yönetilmektedir." dedi.

Büyük plastik parçalarının çeşitli etkenlerle ufak parçalara ayrılarak 5 milimetre ile 1 mikrometreye kadar küçülmesiyle mikroplastik adını alan plastik parçalarının hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verdiğini belirleyen çok sayıda araştırma bulunuyor.

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Mark Andrews, Karen Burke, Avustralya, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya sahillerindeki midyelerde mikroplastikler bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya sahillerindeki midyelerde mikroplastikler bulundu - Son Dakika
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