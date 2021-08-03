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Avustralya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti Toplantısı - Son Dakika

Avustralya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti Toplantısı

03.08.2021 16:46
Avustralya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti Toplantısı, System.String[]

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, işlenmiş mermerde ihracatın arttığını belirterek, "İhracatta blok mermerin payı düşerken işlenmiş mermerin payı artıyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, işlenmiş mermerde ihracatın arttığını belirterek, "İhracatta blok mermerin payı düşerken işlenmiş mermerin payı artıyor. Bu katma değeri daha yüksek ürün ihracatı anlamına geliyor" dedi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Avustralya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti" etkinliği açılış toplantısı, çevrim içi gerçekleştirildi.

Toplantıya Ankara'dan bağlanan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Dünya doğal taş rezervinin 3'te 1'inin Türkiye'de bulunduğunu, buna karşın ihracatta 4. sırada yer aldıklarını aktaran Turagay, bunun Türkiye'nin hak ettiği yer olmadığını ifade etti.

Salgın nedeniyle 2020'de doğal taş ihracatının bir miktar gerilediğini ancak kısa sürede toparlandığını belirten Turagay, "Güzel noktalardan birisi de işlenmiş mermerde ihracatımızı artırıyoruz. Blok mermerin payı düşerken işlenmiş mermerin payı artıyor. Bu katma değeri daha yüksek ürün ihracatı anlamına geliyor." diye konuştu.

Dünya genelinde tüketicilerin doğal taşlara yöneldiğini ifade eden Turagay, bunu fırsata çevirmek gerektiğine işaret etti.

Avustralya pazarının önemine değinen Turagay, "Bu ülkenin toplam 220 milyon dolar doğal taş ithalatı var. Dünyanın en büyük 16'ncı ithalatçısı. Bizim ihracatımız ise 44 milyon dolar civarında. 2021'in 7 ayında da 28 milyon dolara ulaşmış durumdayız." dedi.

Türk mermerinin dünyanın bir çok prestijli yapısında kullanıldığını dile getiren Turagay, Türkiye'nin dünya doğal taş ihracatından daha fazla pay alması gerektiğini vurguladı.

Son 12 aylık dönemde Türkiye'nin ihracatının 200 milyar doların üzerine çıktığını anımsatan Turagay, "Aylık ihracatımızı 20 milyar dolar seviyesine yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için hep beraber çalışıp daha fazla ihracat yapmalıyız." şeklinde konuştu.

İhracatta hedef 210 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye'nin dünya doğal taş ihracatından yüzde 11 pay aldığını ifade etti.

Doğal taş ihracatının 2021 ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 39 artışla 1 milyar doları aştığı bilgisini veren Gülle, "2021'in ilk 6 ayında en çok işlenmiş doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz üç ülke sırasıyla, 326 milyon dolar ile Çin, 227 milyon dolar ile ABD ve 53 milyon dolar ihracat ile Fransa oldu." dedi.

Avustralya ile Türkiye'nin son dönemde ticari ilişkilerinin kuvvetlendiğine işaret eden Gülle, "2020 yılında pandemiye rağmen Avustralya'ya ihracatımız önceki seneye göre yüzde 10 artış kaydederek, 726 milyon dolar olmuştu. Bu yıl ilk 6 ayda ise 2020'nin aynı döneminde ulaştığımız rakamı yüzde 55 aşarak 448 milyon dolara ulaşmış olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Nihai hedeflerinin Türkiye'yi dış ticaret fazlası veren bir ülke haline getirmek olduğunu vurgulayan Gülle, "2020 Temmuz'dan 2021 Temmuz'a kadar olan süreçte ihracatımız 200 milyar doları aştı. İnşallah sene sonuna kadar bu rakamın 210 milyar dolarlar seviyesine doğru gideceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef Çin'i geride bırakmak

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Türkiye'nin doğal taş ihracatında şampiyonlar liginde yer aldığını ifade etti.

Dünyada özellikle inşaat sektöründe tasarım ve mimarinin geliştiği en önemli ülkelerden olan Avustralya'nın işlenmiş doğal taş ithalatında önemli bir ülke olduğunun altını çizen Eskinazi, şunları kaydetti:

"Avustralya'nın 2020 yılında pandemiye rağmen Türkiye'den işlenmiş doğal taş ithalatı yüzde 13'lük artışla 44,5 milyon dolara ulaşmış durumda. Avustralya'nın doğaltaş ithalatından yüzde 20 pay aldık. 2021 yılının ilk yarısında Avustralya'ya yaptığımız doğal taş ihracatı ise yüzde 33'lük artışla 18 milyon dolardan 24 milyon dolara çıkmış durumda. Amacımız, 2020 yılında yıllık 222 milyon dolar işlenmiş doğal taş ithal eden Avustralya'ya ihracatımızı daha yukarılara taşımak."

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya ise ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin maden ihracatının yüzde 48 artışla 3,3 milyar dolara, doğal taş ihracatının ise yüzde 30 artışla, 1,17 milyar dolara çıktığını ifade etti.

Avustralya'nın doğal taş ithalatında Türkiye'nin Çin'den sonra ikinci sırada olduğuna değinen Kaya, "Bir diğer güzel veri ise Avustralya'ya doğal taş ihracatımızın yüzde 92'sinin işlenmiş katma değerli ürün olması. Avustralya'da işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle işlenmiş ürün ihracatımızı daha da arttırabiliriz. Hedefimiz Çin'i geçerek Avustralya'nın doğal taş ithalatında birinci ülke konumuna yükselmek." dedi.

Avustralya, Doğal Taş, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avustralya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti Toplantısı - Son Dakika Ekonomi


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