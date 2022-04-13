Avustralya, Solomon Adaları'ndan Çin'le güvenlik anlaşması imzalamamasını rica etti - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya, Solomon Adaları'ndan Çin'le güvenlik anlaşması imzalamamasını rica etti

13.04.2022 17:02
Avustralya, Solomon Adaları'ndan Çin'le güvenlik anlaşması imzalamamasını rica etti

Avustralya Pasifik Bakanı Zed Seselja, Solomon Adaları Başbakan Manasseh Sogavare'den, Çin ile hazırlanan yeni güvenlik anlaşmasının imzalanmamasını "saygılı bir şekilde" rica ettiklerini açıkladı.

Avustralya Pasifik Bakanı Zed Seselja, Solomon Adaları Başbakan Manasseh Sogavare'den, Çin ile hazırlanan yeni güvenlik anlaşmasının imzalanmamasını "saygılı bir şekilde" rica ettiklerini açıkladı.

Bakan Seselja, 12-13 Nisan'da Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'ya yaptığı ziyaret ve görüşmelerle ilgili Bakanlığın resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulundu.

Ziyareti esnasında Solomon Adaları Başbakanı Sogavare ve bazı bakanlarla görüşmelerde bulunduğunu belirten Seselja, Pasifik bölgesindeki hassasiyetleri göz önüne alarak Sogavare'den, Çin ile imzalamaya hazırlandıkları yeni güvenlik anlaşmasını imzalamamalarını "saygılı bir şekilde" rica ettiklerini vurguladı.

Avustralya'ya yakın bir Çin askeri varlığına izin verebilecek anlaşma konusundaki endişelerini doğrudan iletmek için ana muhalefetteki Avustralya İşçi Partisinin de desteğiyle Honiara'ya gittiğini aktaran Seselja, "Solomon Adaları, Pasifik ailemizin değerli bir üyesidir ve Avustralya, Solomon Adaları'nın ulusal güvenliği hakkında bağımsız kararlar alma hakkına saygı duyar." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın, güvenlik ihtiyaçları konusunda Solomon Adaları ile çalışma taahhüdünü hızlı, şeffaf ve egemenliğine tam saygı göstererek yaptığına işaret eden Seselja, "Avustralya'nın, Solomon Adaları'nda ve bölge genelinde barışı, refahı, istikrarı ve ortak demokratik değerleri desteklemeye devam edeceğinin" altını çizdi.

Seselja, "Görüşümüzü ve endişemizi dile getirdik. Avustralya'nın, Solomon Adaları'nın ve bölgenin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşünüyoruz. Birlikte çalışarak, Solomon Adaları'nın tüm güvenlik ihtiyaçlarının karşılandığından emin olabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Avustralya ve Yeni Zelanda olası anlaşmadan endişeli

İki ülke arasında imzalanacağı açıklanan yeni güvenlik anlaşmasının taslağı oluğu iddia edilen belgenin 24 Mart 2022'de sızdırılmasının ardından harekete geçen Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, Solomon Adaları ve Pekin yönetimine anlaşma konusunda endişeli olduklarını dile getirmişti.

Anlaşmanın taslak metni olduğu ileri sürülen belgeden yola çıkan Avustralya ve Yeni Zelanda, Pekin'in savaş gemilerinin limanları kullanacağını ve adalarda donanma üssü kuracağını iddia ediyor.

Başbakan Sogavare, Çin ile imzalamaya hazırlandıkları yeni güvenlik anlaşmasının, "Çin veya hiçbir devletin ülkede askeri bir üs kurmasına imkan sağlamadığını" açıklamasına rağmen Bakan Seselja'yı Solomon Adaları'na gönderen Avustralya, konunun takibindeki kararlığını gösterdi.

YORUMLAR
500
Çin'in dış ticaret hacmi ilk çeyrekte yüzde 10,7 arttı Çin'in dış ticaret hacmi ilk çeyrekte yüzde 10,7 arttı 2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Avustralya'da yapılacak 2026 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Avustralya'da yapılacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Başbakan, Solomon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya, Solomon Adaları'ndan Çin'le güvenlik anlaşması imzalamamasını rica etti - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Gaziantep'te belediye pazara tezgah açtı! Fiyatları gören koştu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 17:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya, Solomon Adaları'ndan Çin'le güvenlik anlaşması imzalamamasını rica etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement