Avustralya, Solomon Adaları'ndan Çin'le güvenlik anlaşması imzalamamasını rica etti - Son Dakika

Avustralya Pasifik Bakanı Zed Seselja, Solomon Adaları Başbakan Manasseh Sogavare'den, Çin ile hazırlanan yeni güvenlik anlaşmasının imzalanmamasını "saygılı bir şekilde" rica ettiklerini açıkladı.

Bakan Seselja, 12-13 Nisan'da Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'ya yaptığı ziyaret ve görüşmelerle ilgili Bakanlığın resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulundu.

Ziyareti esnasında Solomon Adaları Başbakanı Sogavare ve bazı bakanlarla görüşmelerde bulunduğunu belirten Seselja, Pasifik bölgesindeki hassasiyetleri göz önüne alarak Sogavare'den, Çin ile imzalamaya hazırlandıkları yeni güvenlik anlaşmasını imzalamamalarını "saygılı bir şekilde" rica ettiklerini vurguladı.

Avustralya'ya yakın bir Çin askeri varlığına izin verebilecek anlaşma konusundaki endişelerini doğrudan iletmek için ana muhalefetteki Avustralya İşçi Partisinin de desteğiyle Honiara'ya gittiğini aktaran Seselja, "Solomon Adaları, Pasifik ailemizin değerli bir üyesidir ve Avustralya, Solomon Adaları'nın ulusal güvenliği hakkında bağımsız kararlar alma hakkına saygı duyar." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın, güvenlik ihtiyaçları konusunda Solomon Adaları ile çalışma taahhüdünü hızlı, şeffaf ve egemenliğine tam saygı göstererek yaptığına işaret eden Seselja, "Avustralya'nın, Solomon Adaları'nda ve bölge genelinde barışı, refahı, istikrarı ve ortak demokratik değerleri desteklemeye devam edeceğinin" altını çizdi.

Seselja, "Görüşümüzü ve endişemizi dile getirdik. Avustralya'nın, Solomon Adaları'nın ve bölgenin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşünüyoruz. Birlikte çalışarak, Solomon Adaları'nın tüm güvenlik ihtiyaçlarının karşılandığından emin olabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Avustralya ve Yeni Zelanda olası anlaşmadan endişeli

İki ülke arasında imzalanacağı açıklanan yeni güvenlik anlaşmasının taslağı oluğu iddia edilen belgenin 24 Mart 2022'de sızdırılmasının ardından harekete geçen Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, Solomon Adaları ve Pekin yönetimine anlaşma konusunda endişeli olduklarını dile getirmişti.

Anlaşmanın taslak metni olduğu ileri sürülen belgeden yola çıkan Avustralya ve Yeni Zelanda, Pekin'in savaş gemilerinin limanları kullanacağını ve adalarda donanma üssü kuracağını iddia ediyor.

Başbakan Sogavare, Çin ile imzalamaya hazırlandıkları yeni güvenlik anlaşmasının, "Çin veya hiçbir devletin ülkede askeri bir üs kurmasına imkan sağlamadığını" açıklamasına rağmen Bakan Seselja'yı Solomon Adaları'na gönderen Avustralya, konunun takibindeki kararlığını gösterdi.