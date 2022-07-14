Avustralya, Solomon Adaları'nın Çin'in askeri üs kurmasına izin vermeyeceğinden emin - Son Dakika
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Avustralya, Solomon Adaları'nın Çin'in askeri üs kurmasına izin vermeyeceğinden emin

14.07.2022 12:03
Avustralya, Solomon Adaları'nın Çin'in askeri üs kurmasına izin vermeyeceğinden emin

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Solomon Adaları'nın Çin'in ülkede askeri üs kurmasına izin vermeyeceğinden "çok emin" olduğunu söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Solomon Adaları'nın Çin'in ülkede askeri üs kurmasına izin vermeyeceğinden "çok emin" olduğunu söyledi.

ABC News'ün haberine göre, Albanese, Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Solomon Adaları ve Çin arasında imzalanan güvenlik anlaşması ile Çin'in gelecek süreçte ülkede askeri üs kurmasına izin verebilme ihtimali Avustralyalı yetkilileri endişelendiriyor.

Söz konusu ihtimal sorusunu yanıtlayan Albanese, "bunun gerçekleşmeyeceğinden çok emin" olduğunu ifade etti.

"Askeri üs kurulması kimsenin çıkarına olmaz"

Guardian Avustralya'ya konuşan Başbakan Sogavare de herhangi bir ülkenin kendi ülkesinde askeri üs kurmasına izin verme niyetinde olmadığını belirterek, bunun ülkesini hedef haline getirebileceğini vurguladı.

Sogavare, "Daha önce de söyledim ve tekrar söyleyeceğim, bırakın Solomon Adaları'nı herhangi bir Pasifik Adası ülkesinde, askeri üs kurulması kimsenin çıkarına olmaz." dedi.

Çin ile Solomon Adaları arasındaki güvenlik anlaşması

Çin ile Solomon Adaları arasında 20 Nisan'da "güvenlik alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası çerçeve anlaşması" imzalandığı duyurulmuştu.

Anlaşmanın taslağı olduğu iddia edilen bir belge, Solomon Adaları'nda muhalefet tarafından internette yayımlanmıştı. Belgede, anlaşmanın Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmali ve geçiş yapabileceğini öngördüğü ileri sürülmüştü.

Belgede, Solomon Adaları'nın sosyal düzenini, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer koruyucu ile askeri güç talep edebileceği belirtilmişti.

Analistler, anlaşmanın, Pekin yönetiminin, Çin vatandaşlarını ve Çin'e ait projeleri korumak için ordusunu kullanmasının önünü açacağı ve ona Pasifik Okyanusu'nun güneyinde kritik askeri üs sağlayacağını ileri sürerek, bunun bir "güvenlik paktı" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, detaylarının şeffaf şekilde paylaşılmadığını savundukları anlaşmadan endişelerini ifade etmişti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Güncel, Son Dakika

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