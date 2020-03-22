Avustralya, Sydney ve Melbourne'da hizmetleri durduracak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya, Sydney ve Melbourne'da hizmetleri durduracak - Son Dakika Dünya

Avustralya, Sydney ve Melbourne'da hizmetleri durduracak

6 saat önce

Avustralya'nın Sydney ve Melbourne kentlerinde 48 saat içinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla artması nedeniyle temel olmayan hizmetleri durdurma kararı aldı.

Avustralya, Sydney ve Melbourne'da hizmetleri durduracak, System.String[]

Avustralya'nın Sydney ve Melbourne kentlerinde 48 saat içinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla artması nedeniyle temel olmayan hizmetleri durdurma kararı aldı.

Avustralya'nın başkenti Canberra ile birlikte, Sydney ve Melbourne'un eyalet hükümetleri tarafından yapılan açıklamanın ardından barları ve restoranları kapatması bekleniyor.

"KARANTİNA UYGULANMASI GEREKEBİLİR"

Başbakan Scott Morrison, yayılımı engellemek için karantina uygulanması gerekebileceğini söyledi. Ülkede, son günlerde vaka sayısı hızlı bir şekilde artarak 1315'e ulaştı.

Avustralya eyaleti olan Yeni Güney Galler'ın (NSW) 533 vaka ile ülkede virüsten en çok etkilenen eyalet olduğu belirtildi. Victoria'da 296, Queensland'da ise 259 vaka bulunuyor.

Yeni kısıtlamalar birçok işletmeyi etkileyecek ancak; benzin istasyonları, eczaneler ve eve teslim hizmetleri çalışmaya devam edecek.


Koronavirüs, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:52 Kaynak: DHA

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