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Avustralya üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Avustralya üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak

22.07.2021 06:45
Avustralya üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak, System.String[]

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenlenecek olmasını ülkesi için "tarihi bir gün" olarak değerlendirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenlenecek olmasını ülkesi için "tarihi bir gün" olarak değerlendirdi.

Başbakan Morrison, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ülkesinin Brisbane kentinde düzenleneceğini duyurması üzerine, Başbakanlığın resmi internet sitesinden Avustralya Federal Spor Bakanı Richard Colbeck ile ortak açıklamada bulundu.

Olimpiyatların 1956'da Melbourne, 2000 yılında da Sydney'de yapılmasının ardından üçüncü kez Avustralya'da düzenlenecek olmasının ülke ekonomisi ve Brisbane kenti açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Morrison. "Sadece Brisbane ve Queensland için değil, tüm ülke için tarihi bir gün. Avustralyalılar için gurur verici bir gün." dedi.

Dünyanın en büyük spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın büyük hayaller kurmaya cesaret eden her genç Avustralyalıya umut verici bir hedef sunduğunu dile getiren Bakan Colbeck de "Bugün evlerinde oturan ve olimpiyat şampiyonu olmak isteyen genç sporseverleri düşünürseniz artık hedefledikleri somut bir şey var. On yıldan biraz daha fazla süre içinde kendi topraklarında rekabet etme şansları var." ifadelerini kullandı.

Brisbane kentinin 11 yılda çehresi değişecek

2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'nin Belediye Başkanı Adrian Schrinner, olimpiyatın bir şehre getireceği tanınma fırsatının, parayla satın alınamayacak kadar büyük bir değer olduğunu söyledi.

Yaklaşık 11 yıl sonra dünya sahnesine çıkacak Brisbane'i yeni bir dünya şehrine dönüştürmek için federal ve eyalet yönetimleri tarafından büyük kaynak ayrılmasının yanı sıra eyaletin güneydoğusuna aralarında 28 spor dalına ev sahipliği yapacak üç ana merkez inşa edilmesi planlanıyor.

Olimpiyatların Brisbane'de 21, Gold Coast ve Sunshine Coast kentlerinde 4 mekanda gerçekleştirilmesi düşünülüyor, açılış ve kapanış törenlerine de Brisbane'deki Gabba Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Futbol eleme maçları da Cairns, Townsville, Toowoomba, Sydney ve Melbourne kentlerinde oynanacak.

Olimpiyatlar, 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde, 2032'de de Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenecek.

Queensland, Avustralya, Olimpiyat, Sydney, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avustralya üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor


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