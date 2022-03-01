Avustralya, Ukrayna'ya 105 milyon Avustralya doları tutarında destek sağlayacak - Son Dakika
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Avustralya, Ukrayna'ya 105 milyon Avustralya doları tutarında destek sağlayacak

01.03.2022 10:54
Avustralya, Ukrayna'ya 105 milyon Avustralya doları tutarında destek sağlayacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya 105 milyon Avustralya doları (75 milyon Amerikan doları) tutarında destekte bulunacaklarını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya 105 milyon Avustralya doları (75 milyon Amerikan doları) tutarında destekte bulunacaklarını açıkladı.

Başbakan Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yapacakları yardıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna yönetimi ve halkını destekleyeceklerini kaydeden Morrison, 70 milyon doların askeri, 35 milyon doların ise insani yardımları içereceğini duyurdu.

Morrison, askeri yardımın, teçhizat, silah, mühimmat ve füzeleri kapsadığını aktardı.

Silahlar hakkında detay vermeyi reddeden Morrison, "Rus hükümetine, karşılarına ne çıkacağı hakkında bilgi vermeyi planlamıyorum." dedi.

Morrison, Ukrayna'ya ulaştırılacak silah ve mühimmatın yolda olduğunu ifade etti.

Yapacakları insani yardımlara da değinen Morrison, "35 milyon Avustralya dolarını uluslararası kuruluşların yaptığı, barınma, gıda, su, eğitim ve tıbbi bakım çabalarını desteklemek için vereceğiz." diye konuştu.

Rusya'ya karşı çeşitli yaptırımları yürürlüğe koyan Avustralya, savaştan sorumlu tuttuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyinin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı uyguluyor.

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Avustralya, Başbakan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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