Avustralya, ülkeye gelen Yeni Zelandalılara Kovid-19 karantina zorunluluğunu yeniden kaldırdı - Son Dakika

Avustralya, ülkeye gelen Yeni Zelandalılara Kovid-19 karantina zorunluluğunu yeniden kaldırdı

31.01.2021 15:07
Avustralya, ülkeye gelen Yeni Zelandalılara Kovid-19 karantina zorunluluğunu yeniden kaldırdı, System.String[]

Avustralya'da, Yeni Zelandalıların ülkeye geldiklerinde 14 günlük zorunlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına girmekten muaf tutan seyahat anlaşması tekrar yürürlüğe girdi.

Avustralya'da, Yeni Zelandalıların ülkeye geldiklerinde 14 günlük zorunlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına girmekten muaf tutan seyahat anlaşması tekrar yürürlüğe girdi.

ABC News'in haberine göre, Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Michael Kidd, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yurt dışından gelen ve 14 günlük zorunlu otel karantinasına alınan kadının PCR testlerinin önce negatif sonra pozitif çıkması üzerine iki ülke arasındaki seyahat anlaşmasının 25 Ocak'ta askıya alındığını anımsattı.

Kidd, Yeni Zelanda'da 4 gündür yurt içi kaynaklı yeni vaka kaydedilmemesi üzerine bu ülkeyle daha önce askıya alınan seyahat anlaşmasının yeniden başlatıldığını belirtti.

Böylelikle ülkeye gelen Yeni Zelandalıların, diğer ülke vatandaşları gibi 14 günlük zorunlu otel karantinasına alınmayacaklarını vurgulayan Kidd, komşu ülkedeki durumla ilgili sağlık yetkililerinden bilgi almayı sürdüreceklerini aktardı.

Kovid-19'un Güney Afrika kaynaklı türü saptanmıştı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 26 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, salgın önlemleri kapsamında ülkesinin sınırlarının yılın büyük bir bölümünde kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Yeni Zelanda sağlık yetkilileri, 25 Ocak'ta ülkenin kuzeyindeki Northland bölgesinde 56 yaşındaki kadında, Güney Afrika kaynaklı Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiğini belirtmişti.

Yetkililer, yurt dışından gelen ve 14 günlük zorunlu otel karantinasına alınan kadının PCR testlerinin negatif çıkmasının ardından 13 Ocak'ta evine gittiğini ancak 24 Ocak'ta yaptırdığı üçüncü testin pozitif olduğunu kaydetmişti.

Avustralyalı yetkililer, bunun üzerine bu ülkeden seyahatlerin 72 saatliğine askıya alındığını duyurmuştu.

Ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki yalıtılmış coğrafi konumu ve uygulanan sıkı karantina önlemleri sayesinde vakaların artmasının önüne geçiliyor.

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle başarılı bir mücadele sergileyen Yeni Zelanda, 27 Nisan 2020'de vaka sayısını sıfırladığını duyurmuştu.

Toplam 1948 kişide Kovid-19 tespit edilen Yeni Zelanda'da tedavisi süren 71 hasta var, 25 kişi ise hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, Avustralya'da 28 bin 809 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 909 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Otel, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya, ülkeye gelen Yeni Zelandalılara Kovid-19 karantina zorunluluğunu yeniden kaldırdı - Son Dakika


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