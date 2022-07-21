Avustralya Vasıflı Göçmenler İçin Vize Başvurularını Hızlandıracak

KANBERRA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, vasıflı işçiler için kalıcı vize başvurularını hızlandıracağını duyurdu. Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil geçtiğimiz günlerde bakanlık kaynaklarının yurtdışındaki yüksek vasıflı işçilerin vize başvurularına öncelik vermeye yönlendirileceğini söyledi. Kovid-19 pandemisi, Avustralya'ya giden vasıflı göçmenler için süreci durdurmuş ve sınırların yaklaşık iki sene boyunca kapalı kalması yüzünden vize başvurularının önemli derecede birikmesine yol açmıştı. 600.000'den fazla geçici vize sahibinin sınırların kapalı olması nedeniyle Avustralya'yı terk etmesi nedeniyle sağlık, inşaat ve konaklama sektörlerinde de personel açığı oluştu. O'Neil, Australian Financial Review'e (AFR) yaptığı açıklamada "Sistemi yeniden işletmeliyiz" dedi ve "Göç programının boyutu ve bileşimiyle ilgili yapılması gereken gerçekten önemli bir görüşme var" diye konuştu. Şu anda İçişleri Bakanlığı'nda hakkında karar verilmesi beklenen 961.016 vize başvurusu bulunuyor. Bunların 57.906'sı, uygulamalarına öncelik verilecek öğretmenler, sağlık çalışanları ve yaşlı bakım personelinin de aralarında bulunduğu vasıflı işçilerden oluşuyor. Sendikalar, başvuruları hızlandırma hareketini memnuniyetle karşıladı ve bu adımı personel eksikliğini gidermeye yönelik "mantıklı bir hareket" olarak tanımladı.