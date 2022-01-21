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Avustralya ve Nijerya liderleri Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmayı konuştu - Son Dakika

Avustralya ve Nijerya liderleri Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmayı konuştu

21.01.2022 15:59
Avustralya ve Nijerya liderleri Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmayı konuştu

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Morrison ve Osinbajo, Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi" toplantılarının kapanış gününde konuştu.

Morrison, Avustralya'nın Kovid-19 ölümlerinde en düşük ve aşılamalarda en yüksek rakamları yakalamış ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak "Sınırlarımızı kapatarak, ulusal salgın planı hazırlayarak ve hatta Dünya Sağlık Örgütünden önce bile bu virüsü pandemi diye tanımlayarak salgına karşı erken hamle yaptık. Salgında ideolojiye yer yoktur. İşe yarayan şey ne ise onu yapmamız gerekir." dedi.

Dünyanın Kovid-19 sonrası hızlı bir ekonomik toparlanmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Morrison, "Kovid-19, yeterli sağlık altyapısı olan ve olmayan ülkeler arasında eşitsizliği ortaya çıkardı. Toparlanmayı sağlayacak şeyler istihdam, varlık, refah ve toplumlar arasındaki eşitsizliği azaltmaktır." ifadelerini kullandı.

Morrison, Avustralya'nın iklim değişikliğiyle mücadelesine ilişkin ise "Karbon emisyonsuz bir enerji üretimini sağlamak için bu işin nasıl yapılacağını konuşmak gerekir. Bu teknolojik değişimi ülkeler, şirketler, araştırmacılar, bilim insanları ve girişimciler bir araya gelerek sağlayacaktır." diye konuştu.

Afrika'da nüfusun yüzde 40'ını aşılayan ülkeler çok az

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo ise Afrika'daki Kovid-19 aşı uygulamasındaki yetersizliğe dikkati çekerek "An itibarıyla Afrika'da nüfusunun yüzde 40'ını aşılamış ülke sayısı, kıtanın yüzde 10'undan azdır. Aşılamalar, Kovid-19'un yeni varyantlarına karşı önem taşımaktadır çünkü Omicron'dan daha ölümcül olma potansiyeli bulunan yeni bir varyantı görmezden gelemeyiz." dedi.

Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma sağlanması için salgının kontrol edilmesinin şart olduğunu vurgulayan Osinbajo, "Bu salgın bize, virüsün bir ülkede tek başına kontrol edilemeyeceğini öğretmiştir." değerlendirmesini yaptı.

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Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Avustralya ve Nijerya liderleri Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmayı konuştu - Son Dakika
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