Avustralya ve Solomon Adaları dışişleri bakanları Çin paktı hakkında görüştü - Son Dakika

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin ile güvenlik paktının imzalanmasından bu yana ilk kez Solomon Adaları'ndan mevkidaşıyla görüştü.

Avustralya Dışişleri Bakanı Payne, Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele ile Brisbane kentinde bir araya geldiğini duyurdu.

Payne'nin ofisinden görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Avustralya, Solomon Adaları'nın karar alma egemenliğine istikrarlı bir şekilde saygılı ve net bir tavır sergilemiştir ancak eksik şeffaflık da dahil olmak üzere Çin ile yapılan güvenlik anlaşmasıyla ilgili derin endişelerimizi yineledik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki tarafın da Avustralya'nın Solomon Adaları'nın tercih edilen güvenlik ortağı olmayı sürdürmesi ve Solomon Adaları'nın, Avustralya'nın kuzeydoğu kıyılarından 2 bin kilometreden daha yakın bir mesafede yabancı askeri üsse ev sahipliği yapmaması konusunda anlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Avustralya Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan, iki bakanın görüşmesinin verimli geçtiğini ifade etti.

Tehan, Avustralya'nın Solomon Adaları'ndaki Çin üssünün, bölgenin çıkarına olmadığını dile getirdi.

Çin, Solomon Adaları ile 20 Nisan'da güvenlik paktı imzalamıştı

Çin, Okyanusya ülkesi Solomon Adaları ile savaş gemilerinin limanları kullanmasına ve adalarda donanma üssü kurmasına olanak sağlayacağı öne sürülen güvenlik paktını 20 Nisan'da imzalamıştı.

Güvenlik paktı ile "tarafların sosyal düzenin sağlanması, insan yaşamının ve mülkiyetin güvenliğinin korunması, insani yardım ve doğal afetlerle mücadele alanlarında iş birliği ile Solomon Adaları'nın kendi güvenliğini sağlama kapasitesini artırmayı hedeflediği" ifade edilmişti.

Solomon Adaları neden önemli

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın 3. savunma hattını kurduğu ülkenin en büyük adası Guadalcanal'de yaşanan ve tarihe "Guadalcanal Muharebesi" olarak geçen savaşı yerel halkın yardımıyla kazanan ABD ve müteferrikleri Japonya'ya karşı büyük bir zafer elde etmişti.

Anlaşmanın gündeme gelmesiyle Guadalcanal Muharebesi'ne atıfta bulunan Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Solomon Adaları'nın o gün olduğu kadar bugün de Avustralya için çok önemli olduğunu vurgulamıştı.

Hükümetin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Kasım 2021'de başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle gündeme gelen Solomon Adaları, mevcut anlaşmalar uyarınca Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'den güvenlik kuvvetleri talebinde bulunmuştu.

Durumun normale dönmesinin ardından bu kez de Çin ile yaptığı güvenlik anlaşmasıyla gündemdeki yerini koruyan yaklaşık 685 bin nüfuslu Solomon Adaları, 6 büyük ve 900'den fazla küçük adadan oluşuyor.

Birleşik Krallık'ın 1893'te adalar üzerinde hakimiyet kurmasıyla İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Solomon Adaları, 7 Temmuz 1978'de bağımsızlığına kavuşmasından bu yana monarşiyle yönetiliyor.